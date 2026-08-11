外資買超223億 記憶體雙雄都在買超前十名行列 買超華邦電3.7萬張最多

台股11日由黑翻紅，終場收在45,120.72點，上漲191.96點，三大法人同步買超，外資買超223.29億元，統計外資買超前十大中，記憶體雙雄、中鋼（2002）等都入列，買超華邦電（2344）37,872張最多，買超南亞科（2408）也達15,173張。

台股早盤以44,883.9點開出，下跌44.86點，盤中一度下探至44,652.06點，下跌276.7點，盤中高點則曾拉升到45,195.41點，台積電（2330）收2,395元，上漲15元；聯發科（2454）則是收4,020元，上漲60元， 漲幅1.52%；台光電（2383）收5,535元，上漲245元，漲幅4.63%，終場指數收在45,120.72點，漲幅0.43%。

三大法人買超281.79億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超223.29億元，投信買超33.9億元，自營商買超（合計）24.6億元，其中自營商（自行買賣）買超10.55億元，自營商（避險）買超14.06億元。

統計外資買超前十名中，買超華邦電最多，其次是買超至上（8112）33,079張，買超中鋼29,247張；外資賣超前十名中，面板雙虎都進榜，賣超友達（2409）56,259張最多，其次是賣超華航（2610）26,706張，群創（3481）也遭賣超12,042張。