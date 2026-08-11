證交所舉辦台灣運動產業暨資本趨勢論壇 臺灣創新板助攻企業成長

臺灣證券交易所攜手勤業眾信聯合會計師事務所以及宏遠證券11日舉辦台灣運動產業暨資本趨勢論壇：運動新經濟，資本新動力。透過產業趨勢、商業模式、資本市場實務與QA交流，串連企業成長所需的多元視角，促進運動產業與資本市場深度對接。活動並邀請運動部產業與科技司司長王詔民蒞臨致詞。

證交所董事長林修銘致詞引述賴清德總統2025年於運動部揭牌時所述：「體育運動是國力的象徵，可以促進身心健康、團結國家。」林董事長強調：「近年來運動產業持續發展，除了運動用品代工製造，也逐步延伸到運動轉播、賽事營運、數位科技等創新領域。而證交所設立臺灣創新板（tib-創），就是希望協助具有創新能力與成長潛力的企業，在成長的重要階段就能善用資本市場的資源，支持企業持續成長，提升市場能見度，進一步走向國際。」

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢指出：「今年可說是台灣運動產業發展的重要里程碑。隨著運動部正式成立，以及全民運動風氣持續興盛，運動已從傳統的競技與休閒活動，逐步發展為結合科技創新、健康促進、觀光旅遊、數位內容及品牌經營的重要新經濟。同時，國人參與運動與健康管理的意識持續提升，相關需求也逐漸延伸至運動娛樂、數位內容及生活體驗，為台灣運動產業帶來更多成長契機。」

宏遠證券總經理林禎民表示：「藉由今天的論壇，讓運動產業優質企業走向資本市場，運用證交所臺灣創新板（tib-創）的豐沛資源， 聚集更多的資金、人才與知名度，創造更優異的營運成績，進一步回饋運動人才與體育發展，推動持續正向的力量。」

這次論壇首先由證交所代表主講臺灣創新板（tib-創），助攻運動產業，說明臺灣創新板（tib-創）作為政府高度支持上市主板定位、創新板特有的速度及彈性的制度優勢及企業接軌資本市場的路徑、以及證交所為創新板公司提供上市前中後一條龍服務及資源；其後由宏遠投顧解析「運動產業未來商機」，並由勤業眾信分享「運動產業商業模式創新與永續經營」，分別從資本市場、產業趨勢及企業策略面向提供實務觀點。

活動第二階段與談則由證交所、宏遠證券、勤業眾信代表，與三家為運動產業相關企業代表愛爾達科技董事長陳怡君、展逸國際企業董事長張憲銘及鍇睿國際數位董事長顏宥騫共同參與，分享運動產業企業成功的祕訣與創新營運模式，以及創新板（tib-創）對運動產業快速發展提供的關鍵助力。

證交所表示，運動產業的創新可來自核心技術、內容應用、數位服務或經營模式；凡擁有關鍵核心技術，並具創新能力或創新經營模式且符合上市條件的企業，臺灣創新板（tib-創）都可成為其接軌資本市場的重要選項。未來，證交所將持續與中介機構及產業夥伴深化合作，協助更多運動相關企業善用資本市場、加速規模化與國際布局，讓臺灣創新板（tib-創）成為運動產業進入資本市場的首選板塊，共同實踐「運動團結國家」的願景，為臺灣運動產業注入長期成長動能。