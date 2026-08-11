終於輪到被動元件反彈大漲 但外資投信卻對作 誰是贏家？

台股11日由黑翻紅，收在45,120.72點，上漲191.96點，漲幅0.43%，成交量8,690.17億元。以成交量、成交值來看，國巨*（2327）上漲最多，漲幅7.68%。但外資卻站在賣方，賣超7,789張，投信則買超2,120張，呈現土洋對作，外資也同賣其他被動元件族群，包括大毅（2478）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）等。

今日成交量前十名為友達（2409）、群創（3481）、華邦電（2344）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、旺宏（2337）、主動統一升級50（00403A）、主動復華未來50（00991A）、主動統一台股增長（00981A）、南亞科（2408）。

成交值部分，前十名分別為南亞科、國巨、台積電（2330）、華邦電、台達電（2308）、聯發科（2454）、旺宏、南亞（1303）、群創、世芯-KY（3661）。

從量價排行來看，漲幅比較多的僅有國巨，今日被動元件族群也跟上反彈，華新科（2492）、禾伸堂、信昌電（6173）、蜜望實（8043）都漲停，華新科回升至300元之上，國巨收617元，漲幅逾7%。

但從籌碼面來看，呈現土洋對作，外資調節被動元件，投信則買超。外資賣超國巨7,789張、大毅6,525張、賣禾伸堂5,698張、日電貿4,372張、華新科3,997張，而投信則買超國巨2,120張、禾伸堂1,491張、華新科605張、日電貿420張。

國巨10日公告7月合併營收161.31億元，連續五個月改寫單月新高，月增5%，年增51.5%；前七月合併營收987.53億元，年增33%。國巨說明，7月業績續寫新猷，主要受惠AI相關應用需求強勁。

法人表示，AI伺服器對高容、高壓及高可靠度積層陶瓷電容（MLCC）需求大增，高階產品供給明顯趨緊，部分產品交期拉長至一年以上。下一世代Vera Rubin平台MLCC用量將較Blackwell平台近翻倍成長，且高階MLCC產品耗用產能為中低階MLCC產品的八至十倍，國巨高階積層陶瓷電容（MLCC）產品市占率約為10%至20%，將有利於國巨。