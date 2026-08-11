美禁令難撼動！高盛點名光通訊爆發潮 三家台廠迎AI龍頭紅利

美國聯邦通訊委員會（FCC）正制定措施，禁止進口中國製造的光通訊模組產品。對此，高盛證券仍看好大中華光通訊涵蓋範圍內的產業龍頭族群，台廠包括上詮（3363）、聯亞（3081）、全新（2455）等仍保持正面看法，紛紛給予「買進」評級。

外媒報導，美國正在草擬禁令，擬禁止美國進口中國的資料中心元件，且FCC正制定措施，禁止進口中國製造的光通訊模組。對此，高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱認為，基於三大理由，持續看好大中華光通訊產業龍頭廠。

由於強勁的 AI 需求、緊缺的原物料供應、及技術快速升級迭代促使客戶很難對供應鏈進行多元化分散，只能依賴既有龍頭廠商，特別是長期與雲端服務提供商（CSP）客戶及 AI 基礎設施供應鏈合作的供應鏈龍頭企業。

考慮到光模組種類繁多、開發周期長，且持續在不同傳輸速率、封裝形式、材料、及光纖類型上演進，早期參與尤廠商為重要，使其能夠遠早於其他競爭者，更好的把握新興變化與產品設計方向，增強了相關業者的競爭力。

例如，全球領先的光模組供應商不僅大舉擴充生產能量，還在不同國家進行生產基地的多元化布局；其自主設計的生產線和專利設備，更使其能夠確保製造效率，並將自動化生產技術留在內部。

此外，產品規格向 1.6T 及以上升級，不僅增加了設計難度，也增加了製造難度，因為光模組的尺寸並未變大，但同時需要每個模組容納更多的光纖／雷射以提升速度，增加了對準（coupling）和散熱的難度。

因此，張博凱預期全球龍頭企業將延續其成功推出全球首款 400G（2018年）、800G（2020年）及 1.6T（2023年）光收發器的歷史紀錄，並隨著 AI 轉型的持續推進而進一步強化優勢。

有鑑於技術的快速演進，較小的廠商需要更長的時間才能達到同等的製造效率，且「光網路（Optical Networking）」將躍居AI 基礎設施的下一個超大趨勢下，張博凱持續看好大中華光通訊涵蓋範圍內的產業龍頭族群。