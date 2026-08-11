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半導體國家隊基建再加碼 韓股籌碼洗淨迎政策與AI雙爆發

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
韓股2026下半年利多分析。(資料來源：Bloomberg，Goldman Sachs)
韓股2026下半年利多分析。(資料來源：Bloomberg，Goldman Sachs)

大華銀投信執行副總張耿豪表示，全球 AI 產業浪潮正如火如荼地推進，南韓股市在歷經籌碼面的劇烈去槓桿大掃除後，長線投資價值與企業獲利動能再次成為全球外資關注的焦點。

張耿豪指出，韓股在經過之前的修正後，散戶融資部位已大幅去槓桿化，籌碼沉澱後系統性風險大幅排除。高盛更將三星電子列為亞太地區科技股首選（Top Pick），並調升其目標價，強調AI資金正從單一半導體擴散至電力網路、軟體與能源基建等全方位生態系，長線買點顯現。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，在產業獲利基本面上，根據Bloomberg最新統計，AI算力擴張的核心瓶頸—高頻寬記憶體（HBM）製造商正迎來史無前例的獲利爆發期。2026年第2季，南韓半導體龍頭三星電子單季營業利潤衝上584.29億美元，SK 海力士亦狂升至403.3億美元，雙雙遠超國際科技巨頭，展現絕對的產能壟斷與長約高毛利優勢。

同時，AI狂潮引爆全球缺電危機，美韓簽署多項核能與電力合作協議，斗山重工獲 xAI、亞馬遜及 Meta 資料中心採用發電設備，現代電力亦傳出與輝達洽談800V電力架構；加上美國IRA去中化政策效益發酵，三星 SDI、LG能源解決方案等南韓三大電池廠獨霸美商 AI 儲能（ESS）大單，使南韓躍居全球 AI電力第一梯隊的核心供應國。

郭修誠表示，為鞏固並擴大南韓在全球供應鏈的戰略優勢，南韓政府8月11日正式宣布成立5兆韓元半導體專用基金，重點聚焦於過去較為弱勢的半導體材料、設備、零組件及IC設計（Fabless）領域，並額外提供5兆韓元的貿易融資支持，合計挹注高達10兆韓元（約73億美元）的政策資金支持。此外，韓國官方將加速晶片超級聚落（Megacluster）的電力、用水基礎設施建設與行政審批流程，搭配既有戰略產業稅額抵減政策。分析師指出，此舉標誌著南韓半導體政策已由過往側重支援三星與 SK 海力士等單一巨頭擴產，轉向建構完整供應鏈國產化並補足非記憶體短板。未來政策能否帶動廠商額外（而非替代性）的資本支出（Capex）及優化電力網建置，將是評估政策實質效益的核心指標。

大華銀投信表示，籌碼清洗完畢、AI 獲利爆發加上國家級政策做多，韓國股市正處於基本面與評價面高度吸引力的起漲區間。全台首檔聚焦韓國前 50 大旗艦企業的大華韓國 KOSPI50（009829），重倉三星電子與SK海力士近七成，同時涵蓋現代重工、三星 SDI等電力與基建龍頭。投資人僅需以每股10元的親民發行價，即可在台股盤中一鍵打包「美晶片設計＋台晶片製造＋韓算力記憶體與 AI 電力」的黃金戰略組合，搶先卡位長線評價重估（Rerating）紅利。

半導體 韓股

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