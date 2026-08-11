台股收復4萬5千點還會上攻？ 三大法人買超281億元

台股11日由黑翻紅，收在45,120.72點，上漲191.96點，漲幅0.43%，成交量8,690.17億元，三大法人買超281.79億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超223.29億元，投信買超33.9億元，自營商買超（合計）24.6億元，其中自營商（自行買賣）買超10.55億元，自營商（避險）買超14.06億元。

台積電（2330）小漲收2,395元；台達電（2308）小跌，收1,805元，聯發科（2454）上漲逾1%，收4,020元，台光電（2383）上漲逾4%，收5,535元，相對漲勢較強。

今日雖然加權指數、櫃買都翻紅，但整體下跌家數大於上漲家數。表現比較強的族群有跌深的被動元件、部分PCB相關供應鏈、BBU電源供應族群、自行車雙雄。記憶體則漲多休息。

被動元件終於跟上這波反彈，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）、蜜望實（8043）都漲停，華新科回升至300元之上，國巨*（2327）收617元，漲幅逾7%。PCB供應鏈如銅箔大廠金居（8358）、CCL的台燿（6274）都漲停亮燈，玻纖布的德宏（5475）上漲8%，健鼎（3044）漲停至441.5元。不過唯一有創高的是聯茂（6213），收452元，上漲逾5%。

自行車雙雄同步大漲，巨大（9921）拉出第二根漲停，收111.5元，美利達（9914）也大漲逾9%。巨大第2季營益率翻正，獲利轉虧為盈，單季稅後純益(EPS)來到1.62元，為2024年第3季以來新高。

股后川湖（2059）再創新高，收12,315元，上漲超過3%，高價股漲跌互見，漲勢較強的有創意（3443）、台燿、藥華藥（6446）、沛爾生醫-創（6949）；但竑騰（7751）、聖暉*（5536）重挫跌停，聖暉收941元，跌出千金股之外。