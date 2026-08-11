台股上漲191點收45,120點 MLCC擔綱多頭強攻熱門族群

台股11日收盤上漲191.96點，漲幅0.43%，終場以45,120點作收，成交量8,690億元；台積電（2330）收盤價2,395元，上漲15元，漲幅0.63%。

台股今日強勢族群輪動到被動元件，國巨*（2327）、華新科（2492）及禾伸堂（3026）領軍走強，信昌電（6173）及堡達（3537）等也順勢走高。在台積電及聯發科（2454）回穩撐盤，台光電（2383）、創意（3443）、金像電（2368）及臻鼎-KY（4958）等股推升下，大盤指數城開低走高，站上4萬5千點。

今日成交金額大且走高為：國巨*、聯發科、南亞（1303）、世芯-KY（3661）、華新科、創意、禾伸堂、台光電及金居（8358）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、台達電（2308）、旺宏（2337）、群創（3481）、友達（2409）、力成（6239）、華星光（4979）及緯穎（6669）。

群益投顧表示，大盤回到6月盤勢震盪回檔以來的區間相對高檔，加上美科技巨頭財報進入尾聲，科技股財報推升美股走高的效應可能趨弱，盤勢逢高可能出現多空轉趨躊躇態勢，本波強勢走高（反彈）短線高基期股，續強者估將漸少，轉趨由跌深低基期中大型電子股輪彈，挹注多頭氛圍的延續。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，市場經歷快速修正後，整體結構已較前期更加健康，下半年仍可望回歸長期成長趨勢。雖然短線受到市場去槓桿、高評價修正及利率政策不確定性影響，但AI產業鏈基本面仍維持強勁成長，長線多頭架構並未改變。

根據統計，美國雲端服務供應商（CSP）資本支出持續成長反映算力需求持續供不應求；在高階製程平台即將進入量產階段等，也將帶動相關供應鏈新一波成長動能，投資主軸聚焦AI供應鏈與規格升級受惠族群。配置上，持續看好AI伺服器與資料中心供應鏈、半導體先進製程與封裝測試、ASIC與高速傳輸相關族群、ABF載板與高階PCB散熱、電源及光通訊相關供應鏈AI晶片規格持續升級。

蕭惠中表示，台股仍將面臨獲利了結與高檔震盪壓力，但從基本面來看，AI投資循環延續、企業獲利持續成長及全球資金回流科技產業等因素仍提供支撐。短線市場可能維持高檔震盪與產業輪動格局，但在AI、半導體及高速運算需求推動下，台股中長期多頭架構仍未改變，後續關鍵仍將聚焦企業財報表現、2027年獲利預估是否持續上修，以及美國利率政策變化。