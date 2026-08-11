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台股開低走高 盤中收復45,000點大關 法人：後市關注量能是否溫和擴張

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

美股四大指數10日全數收黑，以費城半導體指數下跌2.9%最重。不過11日亞股日、韓股均上漲，也激勵台股開低走高，原本開盤後一度下跌276點，10時之後開始拉高，一度上漲241點至45,169點，收復45,000點大關。台積電（2330）盤中最高上漲25元至2,405元。

法人指出，昨日盤面上，市場資金精準地向具備基本面的指標股集中。盤面類股以光通訊、BBU、IC封測等族群表現較佳。 上市櫃企業獲利亮眼，且技術指標偏多，支撐台股反彈動能，惟面對上檔解套賣壓，預期指數震盪向上。

法人表示，整體來看，大盤在經歷前波量縮震盪後，昨日藉由記憶體族群與權值龍頭的強勢帶領，成功展現強勁的攻堅力道，不僅一舉收復季線大關，也顯現買盤在大盤止穩後的追價意願顯著回溫。在成交量控管得宜、熱門次產業輪動順暢的背景下，盤面多頭結構維持健全，後續可持續關注量能能否維持溫和擴張，以及記憶體與電子權值股的漲勢續航力。

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