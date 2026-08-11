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靜待Fed政策明朗 美股將以類股輪動及個股表現為主

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國7月非農就業數據意外降溫，聯準會（Fed）將持續觀察後續經濟數據，並維持利率「觀望等待」時間。法人指出，美股預期將區間震盪，以靜待政策明朗，期間將以類股輪動及個股表現為主。

在股市布局方面，富蘭克林投顧持續看好AI趨動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機，看好AI生態系擴張（科技/亞洲科技股）、能源基礎建設（公用事業）、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復興主題，並適量搭配黃金及貴金屬產業型基金，以參與基本面驅動及評價面回升行情。

在債市方面，富蘭克林投顧指出，由於全球央行貨幣政策仍將聚焦通貨膨脹變化，短線利率仍有偏上行壓力，讓高評級債承壓較重。建議保守穩健型投資人跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會；偏積極者則可布局新興市場平衡型基金，參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金與新興國家基金經理人賽加爾表示，全球不確定性升高、美國大型權值股長期主導市場後，全球資產配置正逐步走向更多元化的趨勢，新興市場也重新成為投資人關注焦點。

賽加爾認為，新興市場不再只是跟隨成熟市場景氣循環，而是在經濟成長、科技創新、產業轉型及消費升級等重要領域扮演關鍵角色。雖然新興市場短期展望仍可能隨政策、利率及地緣政治變化而波動，但長期結構性成長動能仍維持完整，投資機會增多。

Fed 個股 美股

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