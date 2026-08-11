台積電法說後大跌7%該跑？楚狂人反向加碼：配置調至6成、看好5年成長

台積電前兩個禮拜交出史上最屌的一份季報，一份沒有什麼可以挑剔的成績單，一天跌了7.29%。

一般人也許會懷疑，是不是市場看到了其他的壞消息，但我那個禮拜做的事情剛好相反：訂好新加碼資金的配置比例，將台積電、NASDAQ各半，改為台積電六、NASDAQ四，加碼加起來。

原本我可投資資金裡，有八成是放在買了不賣的長線部位，其中有34%是台積電，另外16%是NASDAQ，11%是NASDAQ正二。兩邊加起來超過六成，這是我主要的攻擊部位。

為什麼我會這樣配置長線裡的攻擊部位，是因為我長期看好AI未來，同時看好AI硬體跟AI應用，所以硬體押注台積電，應用就押注NASDAQ。

也許有一種疑問是「如果要選一邊的話，會建議選哪邊？」這個問題背後想問的其實是：台積電跟NASDAQ哪個未來報酬比較高，但我也不知道。

不是我不想回答，是這題本來就沒有可靠的答案。要回答它，你得先知道未來五年AI的資本支出會不會延續、先進製程的競爭會不會出現變化、美國川皇的政策會怎麼走、美股的估值會被推到多高。

這些沒有人可以準確預測，我也不行。任何人在鏡頭前面很篤定地跟你說哪一個報酬比較高，他就是在瞎猜，只是猜得比較有自信，比較能唬人而已。

所以要回答這個問題，一樣借用查理蒙格的智慧，總是把事情反過來看：這兩個選擇，各自要我承擔哪一種風險？比起預測未來，風險的種類跟嚴重程度是可以事前想清楚的。

台積電跟NASDAQ 你各自要扛哪種風險？

台積電的優點就在法說會的成績，都是公司自己公布的，我不用相信任何人亂吹的故事畫的餅。

但配置台積電，會承擔什麼風險呢？它要我承擔的是單一公司爆掉的風險。這裡面有幾件事。

第一，它是一家公司，公司會犯錯，技術路線可能走偏，管理層可能換人，古今中外每一家偉大公司後來都凋零了，幾乎沒有例外。 第二，它有地緣政治的問題，這件事身為台灣人，我只能摸摸鼻子認了，承認它存在。 第三，它高度集中在一個產業，如果先進製程的需求真的轉向，它的主要成長動能就沒了。

對比NASDAQ，最大的優點是會自我汰換，汰弱留強是好事，表現好的公司權重就會變大，衰退的公司權重就會變小，最後被幹掉。

近20年的回測數據來看，光是買進持有NASDAQ的年化報酬率就高達16%，NASDAQ正二的年化報酬率更是高達25%。但20年前權重最大的那幾家公司，跟現在大多不是同一批。

但NASDAQ要我承擔什麼風險呢？Nasdaq的權重前幾名幾乎都是大型科技股，比重高到一個程度，所謂的分散其實沒有你想像的ETF都很分散。

如果七巨頭沒表現，就會整個起不來，像今年原型NASDAQ投報率目前才15%多而已。

明明是買ETF，卻沒有買到一百家彼此分散無關的公司，而是一群走勢高度相關的科技巨頭，前10大成分股還幾乎全部都是AI股，如果AI敘事掛了肯定會跟著掛。

這兩種風險要怎麼選擇去扛哪一種？思考的切入點一個是你比較願意承擔哪一種，以及哪一種出事了你更可以處理。

我兩種都要，只是比例不一樣，所以剩下的考量，就是比例調整的事。

為什麼我把台積電與NASDAQ的比重從5:5調成6:4

說回來，台積電法說會後下跌，跟公司的基本面或資本支出都沒關係，主要是短期的市場預期，好消息也得走一個利多出盡。

但一天的跌幅也不能決定未來好幾年的資產配置，法說會後，我對台積電未來幾年的能見度跟信心再次提高了。也把原本台積電跟NASDAQ各半，改成台積電與NASDAQ為6比4。

具體是這幾件事：

第一，我對經營者有信心。 聽起來很主觀，但台積電在最景氣的時候，資本支出還是有節制地放大，法說會講的話跟後來做出來的結果，長期是對得上的，甚至通常指引都比較保守，到了下一次法說會往往都可以再次提高。 第二，本益比低。 以它的成長速度來看，現在的本益比並不貴，這一點是我把比例往它那邊調的直接理由。 一家成長很快的公司，如果本益比也被推得很高，等於好消息先被反映完了，市場預期太高，這陣子暴跌四五成的那些股票就是這樣，獲利沒掉，掉的都是本益比。 現在台積電是成長清楚、本益比不高，這是我願意增加比重的原因。 第三，可預期的獲利成長很清晰。 它未來幾年的獲利要怎麼長出來，我大概說得出來：需求在哪、產能在哪、毛利率的區間大概在哪，都不用靠想像力。

以上三點我的結論是：「五年之內，台積電的成長跟確定性夠強，強到值得我在新資金上面多放一些。」

五年之內跟新資金這兩個限定條件很重要，「五年」代表我沒有打算永久持有它，它現在拿到的是一個現階段的有條件的加權，而這個加權也是有條件的。

「新資金」的意思定義了我接下來要投入的資金，不會回頭改動我已經在市場裡面的部位。這兩件事的規模差很多，不能搞混。

為什麼不全押台積電？留四成給NASDAQ的理由

你可能會想問，既然這麼愛台積電，這麼有把握，為什麼不調更多？有兩個理由。原本各半的出發點，也是硬體軟體各半，今天硬體跟應用都還在成長。

既然立論沒有變，我就沒有理由把其中一邊刪掉。再看好台積電，也不要單獨押注比較好。

再來今年主要漲的是硬體股，所以台積電已經漲接近五成，遠大於NASDAQ的15%。如果現在才把資金全換過去，等於是在它已經走了一大段之後才重壓。

萬一接下來輪回Nasdaq表現，我反而少賺，所以還是留了四成給NASDAQ。

講到這裡，我要說一段那天的真實狀況。7月17號那天，我看到台積電跌成那樣，心很癢，手也很癢。

但當天我最後沒有加碼，理由沒有多麼英明神武，主要就是忙到下午。但另一個原因是：我還沒想清楚要怎麼加碼，寧可不動。操作很多時候就是這樣，因為紀律，所以即使手癢也不應該亂動。

三個問題 測出你該買個股還是買指數

關於上面分享的比重配置，是我自己的決定，所以我不會跟你說這就是標準答案，但我問你三個問題，讓你知道自己該以指數為主，或偏重單一公司。

三題都是「會」的人，你可以偏重單一公司。有任何一題是「不會」的人，指數為主對你比較合適。

你會定期追蹤法說會和毛利率嗎？

偏重單一公司是要付維護成本的，再偷懶，一年也要看四次法說，要知道毛利率的區間在哪、指引有沒有改、資本支出的節奏有沒有變、客戶結構有沒有動。

除了要定期做，你很忙、心情不好、或者剛好在放假的時候也得做。

如果你老實回答自己不會做這件事，那答案很清楚：ETF比較適合你。指數幫你做的，就是不需要你追蹤這件事。

很多人會在這一題騙自己，他會說我以後會看。你回頭看看過去一年，你有沒有真的打開過任何一份法說會的資料認真研究？沒有的話，就別買個股。

單一公司跌五成的時候 你會不會想賣掉？

我問的不是你心理承受力，是你實際上會不會動手，這兩件事差很遠。

每個人在平靜的時候都會說我可以忍受腰斬。

但真正到了那個時候，狀況通常是這樣：新聞每天都在講這家公司完了，你身邊的人開始問你為什麼還不處理，你打開帳戶看到的數字讓你晚上睡不好，然後你會開始想「先出掉一部分好了，如果真的不行了，起碼不是全軍覆沒」。

你在部位虧損很多的時候，有沒有扛不住砍在阿呆谷？如果有，那就是你的答案，承認這件事，比一開始先騙自己，然後真的遇到最糟的時候被逼著賣掉好太多。

頂不住下跌的人，投資個股就沒這麼適合你，因為你會在最不該賣的時候賣掉，而這個錯誤不可回復，巴菲特說過，如果你沒法承受持股的股價腰斬，你就不適合買個股。

指數比較適合你，因為指數跌五成的時候，你至少知道它很高機率會自己漲回來，不需要判斷這家公司是不是真的完了。

你其他的資產 跟台積電的相關性高不高？

這個角度比較不會有人去想，其實很多台灣人的財務狀況已經跟台積電綁在一起了。

你的房子在台灣，房價跟台灣整體的景氣正相關，而台灣的景氣現在很大一部分靠半導體。如果你還持有台股其他的ETF，很可能你本來就已經持有不少的台積電，只是它藏在別的標的裡面。

像我有時候會看到有人說無法決定該買0050還是台積電，所以決定都買，這就是真愛，台積電曝險極高。

如果你說是跟台積電關係很密切，還去買台積電的話，你做的事情是把同一個風險買三次。而且這三次會一起出態：台積電不好的時候，你的股票、你的薪水跟房價可能會同時受影響。

停止偏重的四個條件：事前寫好 保留理智判斷

我改成六比四的那一天，同時寫好了什麼情況下我要停止偏重。四個條件，任何一項出現，我就停止偏重、回頭重新檢查，都是我提早都寫好的，不是等到跌下來才開始想。

四個條件我在上集節目有詳細講了，所以這邊我就簡單帶過。

1. 毛利率連續兩季掉到60%以下。 2. 公司自己把長期成長指引下修。 3. 重大客戶轉單。 4. 製程競爭被追平。

事前寫的條件，是在你腦袋清楚、沒有部位壓力、沒有情緒的時候寫的，它寫出來的是你真正的判斷標準。

事後才想的條件，是在你已經有部位、已經在虧、已經想找理由的情況下想出來的。那個時候你寫的每一條，都會偷偷往「所以我可以再等一下」的方向偏。

一個好的決策，不只要有買進的理由，還要先寫清楚什麼情況下你需要修正。

台積電對我來說是現階段可以驗算的優勢，不是永久持有，多買一成的偏重是暫時性的，條件就是上面那四條。而Nasdaq那四成，是我不用每次都判斷對的那一半，那一半我不打算動。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：長線配置終極兩難：台積今年漲五成、NASDAQ只漲15%，為何仍留四成在ETF？