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費半回落2.94%！台股開低於45K關前震盪 台積電、聯發科多空交戰
美伊僵局推升油價，通膨與Fed政策疑慮升溫，昨夜費半指數回落2.94%，台積電（2330）ADR小跌0.37%，影響台指期夜盤下跌271點。台股11日開低44.86點、報44,883.9點，隨後在聯發科（2454）等權值股走弱拖累下，跌點一度擴大至近280點；所幸台積電穩住盤勢，攜手台光電（2383）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等電子要角抗空，指數於45,000點大關處拉鋸。友達（2409）、群創（3481）及華邦電（2344）交投熱絡。
美伊未就重啟荷莫茲海峽航運達成突破，油價急漲約5%，重新點燃通膨與Fed政策疑慮，美股昨夜震盪偏弱，道指、標普500小跌，費半更下挫2.94%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR跌0.37%，台指期夜盤下跌271點、收44,719點，短線面臨壓力。
盤面上，五大權值股開盤3漲2跌。其中，台積電開高10元、報2,390元，台達電（2308）開高報1,835元、鴻海（2317）開高報266元；但聯發科開低報3,900元、日月光投控（3711）開低報629元。
類股方面，玻陶、運動休閒、居家生活等漲幅居前，塑膠、電腦設備、光電、電子零組件等相對疲弱。
回顧台股10日表現，集中市場指數上漲702.85點、收44,928.76點，成交值8,485.79億元。三大法人買超736.1億元，其中外資買超517.41億元、投信買超34.01億元、自營商買超184.68億元。
法人指出，美股財報利多效應逐步降溫，加上台股急漲後45,000點上方解套賣壓沉重，季線附近震盪壓力升高。惟7月營收普遍亮眼，重量級企業法說會陸續登場，有望帶動類股輪動，操作宜擇強布局、留意技術面支撐。
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