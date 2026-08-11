快訊

陳鏞基專訪／從海線發跡的棒球夢 「台東是我航向世界的起點」

黑白格大廳將走入歷史！北車商場藍圖曝 4大亮點搶先看

獨／台灣新首富林聰吉行事低調 事業發跡與濟公師父有段神奇因緣

聽新聞
0:00 / 0:00

費半回落2.94%！台股開低於45K關前震盪 台積電、聯發科多空交戰

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美伊僵局推升油價，通膨與Fed政策疑慮升溫，昨夜費半指數回落2.94%，台積電（2330）ADR小跌0.37%，影響台指期夜盤下跌271點。聯合報系資料照
美伊僵局推升油價，通膨與Fed政策疑慮升溫，昨夜費半指數回落2.94%，台積電（2330）ADR小跌0.37%，影響台指期夜盤下跌271點。聯合報系資料照

美伊僵局推升油價，通膨與Fed政策疑慮升溫，昨夜費半指數回落2.94%，台積電（2330）ADR小跌0.37%，影響台指期夜盤下跌271點。台股11日開低44.86點、報44,883.9點，隨後在聯發科（2454）等權值股走弱拖累下，跌點一度擴大至近280點；所幸台積電穩住盤勢，攜手台光電（2383）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等電子要角抗空，指數於45,000點大關處拉鋸。友達（2409）、群創（3481）及華邦電（2344）交投熱絡。

美伊未就重啟荷莫茲海峽航運達成突破，油價急漲約5%，重新點燃通膨與Fed政策疑慮，美股昨夜震盪偏弱，道指、標普500小跌，費半更下挫2.94%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR跌0.37%，台指期夜盤下跌271點、收44,719點，短線面臨壓力。

盤面上，五大權值股開盤3漲2跌。其中，台積電開高10元、報2,390元，台達電（2308）開高報1,835元、鴻海（2317）開高報266元；但聯發科開低報3,900元、日月光投控（3711）開低報629元。

類股方面，玻陶、運動休閒、居家生活等漲幅居前，塑膠、電腦設備、光電、電子零組件等相對疲弱。

回顧台股10日表現，集中市場指數上漲702.85點、收44,928.76點，成交值8,485.79億元。三大法人買超736.1億元，其中外資買超517.41億元、投信買超34.01億元、自營商買超184.68億元。

法人指出，美股財報利多效應逐步降溫，加上台股急漲後45,000點上方解套賣壓沉重，季線附近震盪壓力升高。惟7月營收普遍亮眼，重量級企業法說會陸續登場，有望帶動類股輪動，操作宜擇強布局、留意技術面支撐。

聯發科 台積電 台股

延伸閱讀

台股開高重返季線！台積電領軍一度飆625點 股后川湖再度漲停

美股收跌費半挫近3% 投顧：本週聚焦電子股法說

台股收漲702點、45K得而復失 台積電收高10元

台股多頭反攻、早盤漲逾700點 挑戰45,000點大關

相關新聞

台股開低走高 盤中收復45,000點大關 法人：後市關注量能是否溫和擴張

美股四大指數10日全數收黑，以費城半導體指數下跌2.9%最重。不過11日亞股日、韓股均上漲，也激勵台股開低走高，原本開盤後一度下跌276點，10時之後開始拉高，一度上漲241點至45,169點，收復45,000點大關。台積電（2330）盤中最高上漲25元至2,405元。

台積電法說後大跌7%該跑？楚狂人反向加碼：配置調至6成、看好5年成長

台積電前兩個禮拜交出史上最屌的一份季報，一份沒有什麼可以挑剔的成績單，一天跌了7.29%。 一般人也許會懷疑，是不是市場看到了其他的壞消息，但我那個禮拜做的事情剛好相反：訂好新加碼資金的配置比例，將台積電、NASDAQ各半，改為台積電六、NASDAQ四，加碼加起來。 原本我可投資資金裡，有八成是放在買了不賣的長線部位，其中有34%是台積電，另外16%是NASDAQ，11%是NASDAQ正二。兩邊加起來超過六成，這是我主要的攻擊部位。 為什麼我會這樣配置長線裡的攻擊部位，是因為我長期看好AI未來，同時看好AI硬體跟AI應用，所以硬體押注台積電，應用就押注NASDAQ。 也許有一種疑問是「如果要選一邊的話，會建議選哪邊？」這個問題背後想問的其實是：台積電跟NASDAQ哪個未來報酬比較高，但我也不知道。 不是我不想回答，是這題本來就沒有可靠的答案。要回答它，你得先知道未來五年AI的資本支出會不會延續、先進製程的競爭會不會出現變化、美國川皇的政策會怎麼走、美股的估值會被推到多高。 這些沒有人可以準確預測，我也不行。任何人在鏡頭前面很篤定地跟你說哪一個報酬比較高，他就是在瞎猜，只是猜得比較有自

台股上漲191點收45,120點 MLCC 呈多頭強攻熱門族群

台股11日收盤上漲191.96點，漲幅0.43%，終場以45,120點作收，成交量8,690億元；台積電（2330）收盤價2,395元，上漲15元，漲幅0.63%。

費半回落2.94%！台股開低於45K關前震盪 台積電、聯發科多空交戰

美伊僵局推升油價，通膨與Fed政策疑慮升溫，昨夜費半指數回落2.94%，台積電（2330）ADR小跌0.37%，影響台指期夜盤下跌271點。台股11日開低44.86點、報44,883.9點，隨後在聯發科（2454）等權值股走弱拖累下，跌點一度擴大至近280點；所幸台積電穩住盤勢，攜手台光電（2383）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等電子要角抗空，指數於45,000點大關處拉鋸。友達（2409）、群創（3481）及華邦電（2344）交投熱絡。

處置股新制上路、財報點火、三大法人同買 台股本周挑戰46,500點

處置股新制上路、營收財報點火，加上三大法人同步買超共計736億元，推升台股昨（10）日一度攻克45K，惟尾盤遇到調節賣壓，終場上漲702點收44,928點。展望後市，法人認為，短線行情仍偏向區間內震盪整理，低點已過及多頭行情確立下，本周有望順勢挑戰46,500點。

台股法說會行情開跑

上市櫃公司法說會行情持續上演，據了解，接下來還有鴻海、廣達、富邦金等大型公司將陸續在8月接力舉行法說會，有望為台股多頭行情持續增添火種。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。