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美股收跌費半挫近3% 投顧：本週聚焦電子股法說
荷莫茲海峽重開協議陷不確定性，美股10日收跌，其中費城半導體指數跌近3%，台指期夜盤下跌271點，台積電ADR下跌0.37%。投顧表示，本週市場關注美國消費者物價指數、生產者物價指數，以及鴻海、奇鋐、廣達等陸續舉辦法說會，展望將牽動電子股後市。
投資人對於重新開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）協議能否達成的信心有所減弱，使美國股市主要指數收盤挫跌。
道瓊工業指數小挫60.95點或0.11%，收53975.98點，標準普爾500指數微跌4.53點或0.06%，收7753.11點；那斯達克指數下滑85.26點或0.32%，收26605.36點，費城半導體指數重挫362.93點或2.94%，收11993.86點。
台股10日表現，市場對聯準會升息預期降低，資金重回高估值的科技股，台股盤中大漲近千點，終場上漲702.85點，收在44928.76點。根據台灣證券交易所統計，三大法人合計買超新台幣731.67億元。
個股方面，外資買超前3名分別為中鋼6萬4052張、群創4萬8103張、華新3萬2071張；外資賣超前3名為華航7萬8294張、南亞2萬2708張、第一金1萬7899張。
另外，日本經濟新聞10日報導，日本索尼集團與台灣台積電計劃共同投入約1兆日圓（約合63.2億美元），生產下一代影像感測器用微晶片，預計2029年在熊本縣開始商業生產。分析師指出，此次合作將從純代工製造延伸至前段研發。
台積電公布7月營收新台幣4675.8億元，再創歷史新高，較6月增加5.6%，較去年同期增加44.7%。法人指出，2奈米等先進製程需求強勁，是推升7月營收創高的主要動力。
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