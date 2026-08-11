美股收跌費半挫近3% 投顧：本週聚焦電子股法說

台積電前兩個禮拜交出史上最屌的一份季報，一份沒有什麼可以挑剔的成績單，一天跌了7.29%。 一般人也許會懷疑，是不是市場看到了其他的壞消息，但我那個禮拜做的事情剛好相反：訂好新加碼資金的配置比例，將台積電、NASDAQ各半，改為台積電六、NASDAQ四，加碼加起來。 原本我可投資資金裡，有八成是放在買了不賣的長線部位，其中有34%是台積電，另外16%是NASDAQ，11%是NASDAQ正二。兩邊加起來超過六成，這是我主要的攻擊部位。 為什麼我會這樣配置長線裡的攻擊部位，是因為我長期看好AI未來，同時看好AI硬體跟AI應用，所以硬體押注台積電，應用就押注NASDAQ。 也許有一種疑問是「如果要選一邊的話，會建議選哪邊？」這個問題背後想問的其實是：台積電跟NASDAQ哪個未來報酬比較高，但我也不知道。 不是我不想回答，是這題本來就沒有可靠的答案。要回答它，你得先知道未來五年AI的資本支出會不會延續、先進製程的競爭會不會出現變化、美國川皇的政策會怎麼走、美股的估值會被推到多高。 這些沒有人可以準確預測，我也不行。任何人在鏡頭前面很篤定地跟你說哪一個報酬比較高，他就是在瞎猜，只是猜得比較有自

2026-08-11 12:17