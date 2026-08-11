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處置股新制上路、財報點火、三大法人同買 台股本周挑戰46,500點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
展望後市，法人認為，短線行情仍偏向區間內震盪整理，低點已過及多頭行情確立下，本周有望順勢挑戰46,500點。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
展望後市，法人認為，短線行情仍偏向區間內震盪整理，低點已過及多頭行情確立下，本周有望順勢挑戰46,500點。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

處置股新制上路、營收財報點火，加上三大法人同步買超共計736億元，推升台股昨（10）日一度攻克45K，惟尾盤遇到調節賣壓，終場上漲702點收44,928點。展望後市，法人認為，短線行情仍偏向區間內震盪整理，低點已過及多頭行情確立下，本周有望順勢挑戰46,500點。

三大法人昨日同步轉為買超，外資買超517.4億元、投信買超34億元、自營商買超184.6億元；八大公股行庫旗下券商則順勢調節175.8億元，保留日後穩盤銀彈。

展望本周行情，富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥等專家對台股後市仍具信心，但也同步提到，台股後續上攻仍須補量，若量能可大於5日均量，將更有利於行情發展。

專家們認為，後續投資策略偏向選股不選市，因多方重新聚焦基本面，看好財報效應將推升台股再攻下一波，以黃金切割率的0.809「強勢反彈」來看，短期低點已經過去，本周有機會上攻46,531點。

台股昨盤中一度大漲993點、達45,219點，儘管終場漲點收斂，指數未能站穩45K，但仍收復所有均線失土，展現多頭回升格局；成交值8,804億元，較前一個交易日成長3.4%或296億元。

櫃買市場指數開高走高，終場漲7.42點，收391.61點，季線仍有待站回，成交量1,999億元，較前一個交易日減少6.3%或136億元。

千金股漲跌互見，股后川湖（2059）股價再創新高，大漲795元收11,905元，盤中再現51千金，終場則為49千金、新增一檔均華（6640）。

台股 法人 營收

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