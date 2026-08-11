上市櫃7月營收逾5.7兆元創高 連五月飛越5兆元大關

受惠台積電（2330）等AI供應鏈7月業績報佳音，上市櫃公司7月營收合計達5.79兆元，創史上單月新高，並且連續五個月飛越5兆元大關。

法人看好，加計尚未公布營收的金融股後，整體上市櫃公司7月營收將一舉突破6兆元，首見「6字頭」。

統計至昨（10）日，上市櫃公司7月營收扣除17家金融保險業與三商尚未公布，合計金額已逼近5.8兆元。若以相同計算樣本來看，6月營收為5.65兆元，換算7月營收月增2.5%，年增率達47.5%。

據統計，7月有多達206家公司營收突破新高，不僅超越6月的187家，更是史上首度突破200家；前七月營收合計35.78兆元，年增34%，同寫新高。

觀察7月營收創新高的企業，營收前十大公司分別為鴻海9,465.1億元、台積電4,675.8億元、緯穎1,176.8億元、至上768.7億元、日月光投控737.8億元、台達電670.7億元、南亞科438.6億元、統一超321.9億元、群聯271.6億元，及華邦電267.7億元。

第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清等專家指出，7月上市櫃營收若加計較晚公布的大型金控股，總金額將首度突破6兆元大關、上看6.02兆元，續寫新猷。

分析7月營收再創新高，主因強勁的AI資本支出持續發酵，帶動相關台灣供應鏈需求跳增，包括IC設計、先進半導體製造、記憶體、PCB上游原料、ABF載板及AI伺服器組裝等族群，皆繳出亮眼成績單。

展望後市，法人樂觀預估上市櫃整體第3季營收上看15.4兆元，單季獲利估達1.89兆元，年增約26.2%，季增約8%。2026年全年營收表現方面，法人預估上看60兆元，年增約25.9%；全年獲利有望挑戰7.02兆元，年增幅度高達57.6%。