聽新聞
0:00 / 0:00
台股法說會行情開跑
上市櫃公司法說會行情持續上演，據了解，接下來還有鴻海（2317）、廣達（2382）、富邦金（2881）等大型公司將陸續在8月接力舉行法說會，有望為台股多頭行情持續增添火種。
據統計，今（11）日起至8月底，將有96家上市櫃公司舉辦法說會。總市值在5,000億元之上的指標公司中，臻鼎-KY於11日召開，鴻海、華碩、奇鋐、藥華藥均為12日，廣達、玉山金13日、富邦金24日、兆豐金27日、國泰金28日。
而在法說會召開前夕，包含志聖、尖點、群創、聯亞、精材、均豪、聯鈞、飛捷、均華股價都紛紛動起來，昨日亮燈漲停。
法人分析，市場除聚焦法說會公司第2季財報表及上半年營運表現數據外，對其將釋出的下半年展望，甚至是中長期策略發展也抱以高度期待。
從籌碼面觀察上述個股，近五個交易日來，三大法人提前卡位個股中，以奇鋐買超160.1億元居冠、鴻海157.5億元居次，再來包含華碩39.2億元、統一37.6億元、聯亞35.4億元、聯鈞32.3億元以及和碩11.9億元，都是法人買盤焦點。
展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、富邦投顧董事長陳奕光看法，多頭將持續聚焦基本面，看好7月營收、上半年財報、法說會行情等的基本面利多行情，將持續發酵，族群看好晶圓代工、IC設計、鋼鐵、記憶體、IC載板、CPO、IC通路商等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。