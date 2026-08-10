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封測、矽光子族群 強強滾

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股10日隨美股同步反彈，終止連二黑，盤面類股輪動點火，日月光投控（3711）、聯亞等封測矽光子族群強強滾，表現相對整齊，法人預期後市仍有上檔空間可期，考量高檔獲利賣壓蠢動，操作低接不追高。

中東局勢詭譎多變，市場持續關注荷莫茲海峽通航進展，所幸美國7月非農就業人口減少2.3萬人，加上失業率降至4.1%，雙雙低於市場預期，壓抑美聯準會（Fed）9月降息預期，美股四大指數全面走揚，台股與日、韓股市攜手收紅。

隨近期7月營收及半年報陸續公布，盤面題材股依據市場預期結果各自發揮，其中，封測、矽光子等兩大次族群走勢相對強勁，力成、日月光投控、南茂、欣銓、台星科、京元電子、聯亞、上詮、華星光、光聖、波若威、全新等指標股，漲幅2.6%至9.9%不等。

隨人工智慧（AI）叢集規模快速擴大，對高速光通訊需求呈現倍數成長，市場預期未來800G與1.6T光模組將加速普及，帶動矽光子與光通訊供應鏈長期成長，且供給緊張與原料供應受限推升產業景氣持續向上，聯亞、上詮、華星光等攜手攻頂，吸引短多積極追價。

矽光子 封測 族群

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