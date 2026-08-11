就市論勢／高含積量台股ETF 分批買

盤勢分析

台股8月首周氣勢如虹展開反彈行情，本周一指數再次攻克季線且持續向上，儘管台股目前股價與年線乖離過大、融資餘額大增、外資淨空單仍高，但最新美股企業盈利佳、AI基建泡沫疑慮淡化，市場信心逐步回溫，顯示AI趨勢、企業獲利成長，隨8月26日輝達將公布財報，如果輝達營運及財報表現報佳音，加上第4季上市櫃龍頭股釋放2027年作夢題材加持，將為國內AI、半導體族群股價大添柴火，催化台股一波新攻勢。

台積電（2330）最新公布7月營收再創新高，顯示晶圓代工龍頭受惠先進製程與先進封裝供不應求，也二度上修全年美元營收展望，另外，鴻海（2317）、奇鋐（3017）預計周三舉行法說，周四迎廣達（2382）、仁寶（2324）法說，隨時序進入8月中旬，台股半年報與第2季財報公布進入最後倒數階段，市場投資主軸，將重新聚焦在「實質獲利」與下半年、甚至2027年營運展望。

投資建議

中長期來看，全球AI成長趨勢持續向上，第3季為AI題材空窗期與業績檢驗期，股價易受企業財報表現震盪。第3季若有拉回仍是長線買點，或鎖定高含積量台股ETF或半導體相關ETF分批布局，順勢掌握2027年台股作夢行情前的布局良機。