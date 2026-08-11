電信三雄7月獲利亮眼

台股8月首周氣勢如虹展開反彈行情，本周一指數再次攻克季線且持續向上，儘管台股目前股價與年線乖離過大、融資餘額大增、外資淨空單仍高，但最新美股企業盈利佳、AI基建泡沫疑慮淡化，市場信心逐步回溫，顯示AI趨勢、企業獲利成長，隨8月26日輝達將公布財報，如果輝達營運及財報表現報佳音，加上第4季上市櫃龍頭股釋放2027年作夢題材加持，將為國內AI、半導體族群股價大添柴火，催化台股一波新攻勢。

2026-08-11 00:21