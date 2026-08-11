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電信三雄7月獲利亮眼

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

預期新iPhone可能漲價，iPhone 17熱賣，電信三雄昨（10）日公布7月營收同步成長，台灣大哥大（3045）7月每股純益（EPS）0.46元，累計前七月EPS為3.32元，單月及累計前七月穩坐電信每股獲利王寶座；中華電信前七月EPS 3.11元，遠傳為2.46元，中華電信及遠傳均有超越財測表現。

中華電信7月營收198.8億元，年增3.7%，歸屬母公司淨利33.4億元，年增4.3%，每股純益0.43元；累計前七月合併營收1,412.4億元，年增7.2%，歸屬母公司淨利240.9億元，年增4%；每股EPS 3.11元，營收、獲利皆超越年度財測目標。7月營收及EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）創歷年同期新高。

台灣大7月營收161.7億元，年增7.1%，稅後純益14.1億元，年增17.2%，每股純益0.46元；累計前七月營收1,153.8億元，年增4.2%，稅後純益為100.9億元，年增23.9%，每股純益3.32元，再度拿下單月及累計前七月電信每股獲利王。

遠傳7月營收92.52億元，年增14.9%，稅後純益11.5億元，年增0.7%，每股EPS 0.32元；累計前七月營收657.21億元，年增10.8%，稅後純益88.68億元，年增14.3%，每股EPS 2.46元。

電信三雄 中華電信 遠傳

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遠傳獲利／自結前七月 EPS 2.46元 超越財測

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