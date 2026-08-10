科技股回神大反攻 美股基金近周狂吸95億美元勇奪冠

中東地緣政治緊張情勢出現緩和跡象，加上市場對聯準會後續政策轉趨樂觀，帶動全球科技股領軍反彈。

根據EPFR統計，截至2026年8月5日止近一周（7月30日至8月5日），全球股票型基金資金流向顯示，美國股票基金以95.72億美元淨流入居冠，全球新興市場股票基金則吸引39.82億美元淨流入，顯示資金風險偏好明顯回升。

事實上，全球股市在7月經歷震盪修正後出現反彈。儘管美伊局勢仍存在不確定性，但市場普遍朝正面方向解讀。美國財政部長貝森特日前表示，美伊雙方有望於短期內就重新開放荷莫茲海峽達成協議；伊朗方面亦指出已與阿曼就海峽開放議題取得進展，帶動市場避險情緒降溫。此外，歐洲股市受惠於企業獲利表現亮眼，近期亦持續改寫歷史新高。

主動安聯美國科技（00402A）洪華珍表示，近期市場焦點已由就業數據轉向通膨數據。隨著美國就業市場出現降溫跡象，市場預期聯準會未來貨幣政策立場有望趨於寬鬆，激勵科技股與AI概念股展開反彈。

展望本周，美國7月CPI、PPI與零售銷售等重要經濟數據將陸續公布，並成為牽動市場走勢的關鍵變數。其中，市場預期7月CPI年增率約為3.4%，核心CPI年增率約為2.5%。

洪華珍指出，若實際數據低於市場預期，將有利於科技股、半導體及成長型企業評價提升；若通膨反彈，則可能推升美債殖利率，進而壓抑風險性資產表現。

除通膨數據外，美國PPI及零售銷售亦值得關注。由於消費支出約占美國經濟活動三分之二，相關數據將有助於評估美國經濟韌性、通膨壓力變化，以及聯準會未來利率政策方向。