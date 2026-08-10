聽新聞
0:00 / 0:00

科技股回神大反攻 美股基金近周狂吸95億美元勇奪冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
根據EPFR統計，截至2026年8月5日止近一周（7月30日至8月5日），全球股票型基金資金流向顯示，美國股票基金以95.72億美元淨流入居冠。路透
根據EPFR統計，截至2026年8月5日止近一周（7月30日至8月5日），全球股票型基金資金流向顯示，美國股票基金以95.72億美元淨流入居冠。路透

中東地緣政治緊張情勢出現緩和跡象，加上市場對聯準會後續政策轉趨樂觀，帶動全球科技股領軍反彈。

根據EPFR統計，截至2026年8月5日止近一周（7月30日至8月5日），全球股票型基金資金流向顯示，美國股票基金以95.72億美元淨流入居冠，全球新興市場股票基金則吸引39.82億美元淨流入，顯示資金風險偏好明顯回升。

事實上，全球股市在7月經歷震盪修正後出現反彈。儘管美伊局勢仍存在不確定性，但市場普遍朝正面方向解讀。美國財政部長貝森特日前表示，美伊雙方有望於短期內就重新開放荷莫茲海峽達成協議；伊朗方面亦指出已與阿曼就海峽開放議題取得進展，帶動市場避險情緒降溫。此外，歐洲股市受惠於企業獲利表現亮眼，近期亦持續改寫歷史新高。

主動安聯美國科技（00402A）洪華珍表示，近期市場焦點已由就業數據轉向通膨數據。隨著美國就業市場出現降溫跡象，市場預期聯準會未來貨幣政策立場有望趨於寬鬆，激勵科技股與AI概念股展開反彈。

展望本周，美國7月CPI、PPI與零售銷售等重要經濟數據將陸續公布，並成為牽動市場走勢的關鍵變數。其中，市場預期7月CPI年增率約為3.4%，核心CPI年增率約為2.5%。

洪華珍指出，若實際數據低於市場預期，將有利於科技股、半導體及成長型企業評價提升；若通膨反彈，則可能推升美債殖利率，進而壓抑風險性資產表現。

除通膨數據外，美國PPI及零售銷售亦值得關注。由於消費支出約占美國經濟活動三分之二，相關數據將有助於評估美國經濟韌性、通膨壓力變化，以及聯準會未來利率政策方向。

科技股 基金 美股

延伸閱讀

台股反彈逾4,000點重返4.4萬！00935經理人：美伊局勢放緩回歸AI基本面

美國7月就業人數意外減少、Fed升息疑慮降 亞股多隨美股收高

國際股市反彈 00988A發行單位數周增5.8萬張居冠

台股高低震盪800點！00955逆勢抗跌漲逾1.2％ 巴菲特「五大商社」價值投資策略再顯優勢

相關新聞

處置股新制上路、財報點火、三大法人同買 台股本周挑戰46,500點

處置股新制上路、營收財報點火，加上三大法人同步買超共計736億元，推升台股昨（10）日一度攻克45K，惟尾盤遇到調節賣壓，終場上漲702點收44,928點。展望後市，法人認為，短線行情仍偏向區間內震盪整理，低點已過及多頭行情確立下，本周有望順勢挑戰46,500點。

台股法說會行情開跑

上市櫃公司法說會行情持續上演，據了解，接下來還有鴻海、廣達、富邦金等大型公司將陸續在8月接力舉行法說會，有望為台股多頭行情持續增添火種。

電信三雄7月獲利亮眼

預期新iPhone可能漲價，iPhone 17熱賣，電信三雄昨（10）日公布7月營收同步成長，台灣大哥大（3045）7月每股純益（EPS）0.46元，累計前七月EPS為3.32元，單月及累計前七月穩坐電信每股獲利王寶座；中華電信前七月EPS 3.11元，遠傳為2.46元，中華電信及遠傳均有超越財測表現。

就市論勢／高含積量台股ETF 分批買

台股8月首周氣勢如虹展開反彈行情，本周一指數再次攻克季線且持續向上，儘管台股目前股價與年線乖離過大、融資餘額大增、外資淨空單仍高，但最新美股企業盈利佳、AI基建泡沫疑慮淡化，市場信心逐步回溫，顯示AI趨勢、企業獲利成長，隨8月26日輝達將公布財報，如果輝達營運及財報表現報佳音，加上第4季上市櫃龍頭股釋放2027年作夢題材加持，將為國內AI、半導體族群股價大添柴火，催化台股一波新攻勢。

科技股回神大反攻 美股基金近周狂吸95億美元勇奪冠

中東地緣政治緊張情勢出現緩和跡象，加上市場對聯準會後續政策轉趨樂觀，帶動全球科技股領軍反彈。

美伊衝突逐漸緩和 投資級債狂吸91億美元、三大債市迎淨流入

美伊圍繞重新開放荷莫茲海峽的談判取得進展，油價應聲重挫。法人表示，但隨後因伊朗與阿曼的協議草案擬禁止美以船隻通行而增添變數，債券全面收漲，其中新興市場主權債與非投資等級債表現較強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。