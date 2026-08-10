美伊衝突逐漸緩和 投資級債狂吸91億美元、三大債市迎淨流入

美伊圍繞重新開放荷莫茲海峽的談判取得進展，油價應聲重挫。法人表示，但隨後因伊朗與阿曼的協議草案擬禁止美以船隻通行而增添變數，債券全面收漲，其中新興市場主權債與非投資等級債表現較強。

美伊衝突逐漸緩和，債市全面上漲。根據美銀引述EPFR統計資料顯示，截至2026年8月5日止的一周（7月30日至8月5日），三大主要債市延續全數淨流入，其中投資等級債以91.8億美元居冠；非投資等級債與新興市場債淨流入分別為26.4億美元、5.6億美元。

經濟數據面，安聯投信海外投資首席許家豪表示，美國ISM製造業連續第七個月擴張，擴張速度創四年多來最快，生產、就業及新訂單指標也同步走強。紐約聯準會行長對外釋出，當前利率處於良好水準，預計通膨率將於今年下半年回落，並不晚於2028年實現2%的目標。受美伊談判變數與經濟數據優於預期等影響，美國10年期公債殖利率走揚。

就市場面，許家豪表示，美國非投資級債殖利率於連續交易日下滑，帶動非投資級債本周表現。市場預期有望達成重啟荷莫茲海峽航運的初步協議，油價下跌、美國服務業活動持續擴張，以及勞動市場仍有韌性，共同支撐市場風險偏好。

就資金面，許家豪表示，投資級債續漲，資金淨流入反彈；風險情緒回歸，資金重回風險債。策略上，通膨壓力仍是牽動左右美國聯準會的關鍵因素，加上各國推行擴張性財政政策，利率風險仍存，建議仍維持短中天期存續期，以利控利率風險。

此外，基於當前公司債收益率仍高於過往水準與公債，加上近期美歐企業財報表現多優於預期，企業財務體質穩健，違約率可控，故信用債仍具有投資吸引力。考量企業信用體質與債券收益下，相對偏好BBB-B信用級別公司債，同時也建議配置可轉債部位，以更大程度參與企業營運好轉。