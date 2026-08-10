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新光鋼認賠賣中鋼1.72萬張、套現3.2億元 手上還有2.7萬張

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

新光鋼（2031）10日公告，從去年10月至今認賠賣中鋼（2002）股1.72萬張，套現3.2億元，合計虧損3,164萬元，目前手上還有2.7萬張中鋼股票。由於新光鋼是中鋼重要客戶，加上董事長粟明德具精明投資眼光，這則公告引發鋼界注目。

根據公告，新光鋼從去年10月16日至今年8月10日這段期間，一共賣出中鋼1,720萬股，相當於1.72萬張，賣出的股票分為二筆，第一筆賣5,000張，平均每股賣出金額18.15元，拿回約9,076萬元，虧損約2,885萬元。

第二筆賣出中鋼1.22萬張，平均每股賣在18.96元，總額約2.31億元，虧損279萬元。二筆合計處分損失約3,164萬元。

新光鋼處分中鋼1.72萬張後，手上還留有約2.7萬張，價值約5.3億元，占中鋼總股本約0.17%，而且這些股票都沒有質押或借貸，權利未受限。

新光鋼指出，出股中鋼持股屬於公司正常的資金調度，是由董事長粟明德拍板，不需要經過董事會開會；賣股目的純粹是為了「調整投資組合」，重新配置資產與現金流。

根據公告，目前新光鋼所有的有價證券投資，占公司總資產的2.06%、占股東權益的4.43%，而且公司手上的營運資金還有41.6億元，財務結構相當穩健。

新光鋼 中鋼 股票

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