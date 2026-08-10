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台股高檔震盪 但記憶體股本益比低很安全？外資狂掃南亞科3萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
南亞科。聯合報系資料照
南亞科。聯合報系資料照

台股10日一度攻上4萬5千點大關，不過午盤漲幅略有收斂，收在44,928.76點，上漲702.85點，漲幅1.59%。以成交量、成交值來看，漲勢比較強勁的族群為記憶體，包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337），外資大買南亞科3萬張、華邦電1.9萬張、旺宏約8,000張。

10日成交量前十名為群益臺灣加權正2（00685L）、力積電（6770）、群創（3481）、友達（2409）、元大台灣50正2（00631L）、聯電（2303）、元大台灣50反1（00632R）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、華邦電。其中群創、友達、華邦電、旺宏都漲停。

成交值部分，前十名分別為南亞科、台積電（2330）、華邦電、聯發科（2454）、聯電、國巨*（2327）、南亞（1303）、旺宏、日月光投控（3711）、台達電（2308）。成交值來看，記憶體還是股價最剽悍的族群，前十名有三檔漲停，包括南亞科、華邦電、旺宏。

籌碼來看，外資同步買超10日漲停的三檔記憶體，而南亞科是買超張數最多的股票，達3萬張。南亞科今收502元，即將挑戰前高505元。

南亞科第2季營收季增68%，受惠產品平均售價大幅上揚且折舊費用持穩，毛利率79.5%，優於前季的67.9%，每股獲利（EPS）14.66元。7月營收438.7億元，月增達49.3%，年增719.6%，法人指出，南亞科已成為DDR4漲價主導者，預期第3季DRAM漲幅仍有50%，漲勢將延續至2027年。

AI強勁需求推動記憶體供需結構改變，外資上調伺服器的 DDR 需求，將2027年 DRAM 產業位元需求的年增率由36%上調至 40%。目前南亞科來自AI營收超過兩成，DDR4占產出比重60%-70%，DDR5和DDR3各占10%，市場估今年EPS上看55.9元。

南亞科 記憶體 台股

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