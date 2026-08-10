外資買超台股517億元 加碼中鋼6.4萬張居首

市場對於聯準會升息預期降低，資金重回高估值的科技股，台股今天盤中最多大漲近千點，終場上漲702.85點，收在44928.76點。根據台灣證券交易所統計，今天三大法人合計買超新台幣731.67億元。

觀察三大法人籌碼動向，今天同步站在買方，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超517.15億元，較上週五轉賣為買；投信和自營商分別買超29.84億元及184.68億元。

個股方面，外資今天買超前3名分別為中鋼6萬4052張、群創4萬8103張、華新3萬2071張。

賣超榜方面，今天外資賣超前3名為華航7萬8294張、南亞2萬2708張、第一金1萬7899張。

富邦投顧董事長陳奕光引述彭博預估，美國4大CSP（雲端服務供應商）今年自由現金將轉為淨流出，其中2026年負現金流7億美元，2027年更達到470億美元。雖然這是AI發展初期大舉建設的過程，但從市場反應來看，對於大量投資如何回本有疑慮。

陳奕光分析，從4大CSP剛公布的第2季財報來看，Google現金流首度轉負，4大公司合計現金流仍為正數、達68億美元；接下來第3季開始，4大公司合計現金流可能轉負，屆時隨財報公布，可能對市場再度造成新一波壓力測試。

不過陳奕光強調，CSP大舉投入資本支出，現金流轉負，但上游賣鏟子如台積電、輝達現金流大增，數字非常亮眼，產業鏈形成「上肥下瘦」結構，台灣廠商為主要受惠者。