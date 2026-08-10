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外資揭密輝達、谷歌記憶體備貨總量 喊買這二檔台廠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股10日開高收高，終場大漲702點、收44,928點，攀本波反彈高峰。盤面上，個股漲多跌少，其中尤以記憶體族群表現最為強勢，南亞科（2408）、華邦電（2344）紛紛亮燈強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。

瑞銀在最新釋出的「半導體產業」報告中指出，為因應持續緊張的記憶體供給，輝達（NVIDIA）Rubin Ultra 的 HBM 規格調降，初始版本的 VR300 每顆 GPU 將搭載 384GB 的 HBM4，後續升級至 512GB HBM4E，低於原先預估的 768GB。

儘管規格調降，由於瑞銀推估GPU 出貨量從 1,100 萬顆上修至 1,260 萬顆，2027 年輝達 HBM 的最終消耗量反而微幅上調至 251 億 Gb；Google TPU的 HBM 上調至 192 億 Gb，全球 HBM達到 615 億 Gb，年增達 91%。

此外，伺服器 DDR 需求也有進一步上行空間，因此瑞銀將 2027 年 DRAM 產業位元最終需求的年增率上調至 40%，原預估 36%，而 2026 年則為年增 21%。NAND Flash 合約價分歧擴大，估今年第3季季增20%至超過30%。

至於伺服器、企業級 SSD 需求極強，瑞銀將位元需求年增率，2026年由原先預估的54%上調至62%，2027年由45%升至51%。基於產業需求前景優於預期，瑞銀喊買相關全球記憶體股，台廠中，南亞科入列「買進」名單，大摩則按讚華邦電，給予「優於大盤」評級。

輝達 谷歌 記憶體

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