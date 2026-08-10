台股有望繼續上攻？三大法人齊心協力加倉、買超731億元

台股10日一度攻上4萬5千點大關，不過午盤漲幅略有收斂，收在44,928.76點，上漲702.85點，漲幅1.59%，成交量8,473.73億元，三大法人買超731.67億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超517.14億元，投信買超29.84億元，自營商買超（合計）184.68億元，其中自營商（自行買賣）買超52.78億元，自營商（避險）買超131.89億元。

台積電（2330）小漲收2,380元；台達電（2308）急拉漲停，收1,815元，日月光投控（3711）大漲逾7%，收630元，聯發科（2454）上漲逾1%，收3,960元，仍在季線下方震盪。

10日電子、傳產都有強勢族群，電子漲勢較強的集中在記憶體、電源供應相關、面板、矽光子，傳產則以電線電纜、鋼鐵、化學表現較佳。

記憶體部分，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、力成（6239）、鈺創（5351）漲停，南亞科收502元，即將挑戰前波高點505元。電源供應相關有台達電、新盛力（4931）、光寶科（2301）衝上漲停，光寶科收271.5元，再創新高。市場傳出台積電將買下比鄰其中科廠區的友達（2409）中科L7廠（7.5代廠）與L5C廠（5代廠）等兩座廠，用來擴充先進封裝產能，面板雙虎群創（3481）、友達雙雙漲停亮燈，友達收27元，同時收復月、季均線。

傳產部分，電線電纜、鋼鐵走強，電纜部分，華新（1605）漲停至38元，站穩季線，帶動合機（1618）、榮星（1617）、宏泰（1612）等上漲。鋼鐵股彰源（2030）、佳大（2033）漲停，新鋼（2032）、千興（2025）上漲逾5%，中鋼（2002）上漲逾3%，收19.65元。

股后川湖（2059）再創新高，收11,905元，上漲約7%，聯亞（3081）、雍智科技（6683）漲停，均華（6640）重回千元股，收1,005元。