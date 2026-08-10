台股強彈4千點強中透弱？股添樂提醒「別盲目樂觀」：4隱憂恐重演多殺多

台股近期自低點強烈反彈逾4000點，市場情緒再度從悲觀轉為樂觀。不過，財經YouTuber股添樂表示，隨著大盤回升，他的態度反而從樂觀轉為「收斂與謹慎」，並提醒投資人目前台股估值已處於歷史高檔，切勿盲目追高，第三季恐面臨四大隱憂與籌碼修正。

融資回升籌碼混亂

股添樂指出，第一大風險來自於「融資餘額過快回升」。

7月底大盤觸底反彈以來，散戶融資快速增加，意味著籌碼再度轉趨混亂，一旦後續面臨拉回，容易引發「多殺多」的連鎖停損潮，短線要直接創歷史新高難度極高。

其次是「熱門股套牢籌碼沉重」。

觀察今年上半年的熱門標的，如聯電、國巨、臻鼎等，波段跌幅雖深達三至六成，但此波反彈收復跌幅的比例僅約13%至30%，顯示大量資金仍卡在高檔套房。

受傷籌碼需要時間盤整消化，大盤難以一蹴可幾。

美債殖利率高檔壓頂

在總體經濟與產業面上，股添樂分析，30年期美債殖利率一度創下2007年以來新高來到5.2%，將持續壓抑科技股估值。

此外，雲端服務商（CSP）龐大的資本支出下半年面臨「AI變現能力」與「遞延出貨」的考驗。

上半年廠商因擔心缺貨而大量備料，導致庫存堆高，若下半年出貨不如預期，恐爆發重複下單（Overbooking）的抽單鬼故事，加上明年CSP資本支出年增率可能放緩，以及英特爾EMIB新封裝技術搶奪台積電先進封裝訂單等競爭，都將增加台股下半年的操作難度。

逢拉回再採左側布局

面對高估值環境，股添樂建議投資人採「左側交易」與全球化布局。

若台股買不下手，可將資金轉往估值相對合理的標普500（如00646）等美股ETF；若台股出現10%至15%以上的拉回，才是較佳的加碼時機。

在標的選擇上，股添樂認為下半年挑選個股難度極高，買進科技型ETF（如00935、00947）是較安全的折衷方案。

他預測最完美的劇本是讓利空鬼故事在第三季一次性爆發、打底沉澱籌碼，第四季再迎來傳統旺季的多頭行情。

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