台股強彈4千點強中透弱？股添樂提醒「別盲目樂觀」：4隱憂恐重演多殺多
台股近期自低點強烈反彈逾4000點，市場情緒再度從悲觀轉為樂觀。不過，財經YouTuber股添樂表示，隨著大盤回升，他的態度反而從樂觀轉為「收斂與謹慎」，並提醒投資人目前台股估值已處於歷史高檔，切勿盲目追高，第三季恐面臨四大隱憂與籌碼修正。
融資回升籌碼混亂
股添樂指出，第一大風險來自於「融資餘額過快回升」。
7月底大盤觸底反彈以來，散戶融資快速增加，意味著籌碼再度轉趨混亂，一旦後續面臨拉回，容易引發「多殺多」的連鎖停損潮，短線要直接創歷史新高難度極高。
其次是「熱門股套牢籌碼沉重」。
觀察今年上半年的熱門標的，如聯電、國巨、臻鼎等，波段跌幅雖深達三至六成，但此波反彈收復跌幅的比例僅約13%至30%，顯示大量資金仍卡在高檔套房。
受傷籌碼需要時間盤整消化，大盤難以一蹴可幾。
美債殖利率高檔壓頂
在總體經濟與產業面上，股添樂分析，30年期美債殖利率一度創下2007年以來新高來到5.2%，將持續壓抑科技股估值。
此外，雲端服務商（CSP）龐大的資本支出下半年面臨「AI變現能力」與「遞延出貨」的考驗。
上半年廠商因擔心缺貨而大量備料，導致庫存堆高，若下半年出貨不如預期，恐爆發重複下單（Overbooking）的抽單鬼故事，加上明年CSP資本支出年增率可能放緩，以及英特爾EMIB新封裝技術搶奪台積電先進封裝訂單等競爭，都將增加台股下半年的操作難度。
逢拉回再採左側布局
面對高估值環境，股添樂建議投資人採「左側交易」與全球化布局。
若台股買不下手，可將資金轉往估值相對合理的標普500（如00646）等美股ETF；若台股出現10%至15%以上的拉回，才是較佳的加碼時機。
在標的選擇上，股添樂認為下半年挑選個股難度極高，買進科技型ETF（如00935、00947）是較安全的折衷方案。
他預測最完美的劇本是讓利空鬼故事在第三季一次性爆發、打底沉澱籌碼，第四季再迎來傳統旺季的多頭行情。
◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。