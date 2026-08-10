台積電7月營收再創新高 達4675.8億元 月增5.6%

台積電（2330）今（10）日公布2026年7月合併營收4675.8億8元，月增5.6%、年增44.7%；累計今年前七月合併營收為2兆8720.64億元，年增37.0%。

台積電稍早提出本季財測目標，合併營收預估介於446億美元至458億美元之間，以中間值約452億美元計算，約較上季成長12%，年增約37%，持續展現先進製程領先優勢優。且在產能滿載及先進製程調漲售價等有利因素，本季毛利率預估介於65%至67%，營益率預估介於56%至58%。

台積電董事長魏哲家甚至對未來訂單，釋出「非常強勁」的展望。他預估，AI相關晶片需求極強，且訂單動持續至2029-2030年。

為此台積電上修資本支出及全年營收成長預期。受益於強勁的AI需求，台積電上調今年全年資本支出至600億至640億美元。