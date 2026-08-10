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台股收漲702點、45K得而復失 台積電收高10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股10日收盤上漲702.85點，終場以44,928.76點作收，成交量8,473億元。中央社
台股10日收盤上漲702.85點，終場以44,928.76點作收，成交量8,473億元。中央社

台股10日收盤上漲702.85點，終場以44,928.76點作收，成交量8,473億元；台積電（2330）收盤價2,380元，上漲10元，漲幅0.42%。

台股今日受到美股上周五走揚，美伊談判朝樂觀局面進行，南亞科（2408）及華邦電（2344）開盤後亮燈漲停，帶動多頭氣勢，台積電也穩住盤勢，大盤指數一舉越過4萬5千點；不過，台積電尾盤遭賣壓摜低，大盤指數收盤為能站穩4萬5千點關卡。

今日成交金額大且走高為：南亞科、華邦電、聯電（2303）、聯發科（2454）、國巨*（2327）、旺宏（2337）、台達電（2308）、日月光投控（3711）及緯創（3231）；成交金額大且疲軟者則為：南亞（1303）、金像電（2368）、金居（8358）、台虹（8039）、緯穎（6669）、合晶（6182）、健策（3653）、愛普*（6531） 及智邦（2345）。

第一金投顧表示，大盤指數季線以上累積高達兩個多月的套牢籌碼，往上遇到壓力很難一次大漲通過，除非中東危機化解使得通膨降低，或者是美國降息預期降低。各龍頭權指、各龍頭將陸續反彈，目前市場開始觀望 9月16日的FOMC 會議，急漲後不急著追高，具有趨勢性的產業可以開始逢低布局。包含散熱、高階 POWER、ABF、CCL、記憶體、被動元件、CPO、連接線、ASIC、FOPLP、老 AI 等，這些都是未來會好的產業，但如果已經連漲兩到三天，可以多等待一下，盤面已經反彈5千點，可從低基期個股來著眼、布局。

台積電 台股 華邦電

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