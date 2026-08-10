台股槓桿風險1／金管會約喝咖啡、電話關切 券商紛紛拉高融資維持率預警線 低於150%就發通知

文章目錄 券商對策1、主動管控槓桿型ETF信用交易

券商對策2、預警線主動拉高客戶擔保維持率

台股四貸同堂等信用擴張風險升高，金管會盯上證券商信用交易業務，除了約業者「喝咖啡」，還優先鎖定信用交易量大及負債比高的券商，發動「電話關切」，影響所及，券商紛紛拉高整戶擔保維持率預警線，以前低於140%才對客戶發出警示通知，現在低於150%就會通知。

知情官員表示，最近四貸同堂、五貸同堂引發各界關注，金管會認為有必要了解券商風控及客戶信用交易情況，除了打電話外，有些業者也會被邀請到證期局說明情況。

官員表示，這是動態監理，融資餘額一上升就會提醒，不止融資融券業務，不限用途款項借貸業務也都會一起觀察，該提醒的就會打電話或找來業者提醒，目的是要券商提醒投資人注意槓桿的風險。

知情人士說，主管機關雖沒有提出具體要求，但當主管機關問「融資餘額升高，有沒有好好處理（風控）？最近有什麼新措施？」時，券商就知道該怎麼做了。

券商對策1、主動管控槓桿型ETF信用交易

根據初步了解結果，券商已開始採取行動，像有券商對於風險相對高的幾支槓桿型ETF，不鼓勵客戶做信用交易，也有一家規模不大的券商，把部分槓桿ETF的信用交易全鎖起來，不給客戶做了。

券商表示，風險較高的槓桿型ETF，主要是台股加權指數的2倍正向（正二）ETF，下檔風險加倍，如果遇極端空頭市場，有面臨淨值大幅萎縮的極高風險。

知情人士說，槓桿ETF本質類似期貨，如果還做信用交易，等於是「槓上加槓」，槓桿風險非常高。這家針對幾支風險較高的槓桿型ETF，不提供信用交易的券商，應該是在韓國個股槓桿ETF出事後，開始警覺，採取的風控措施。

券商對策2、預警線主動拉高客戶擔保維持率

不止槓桿ETF，在金管會電話關切下，券商也相繼拉高整戶擔保維持率的預警線。

知情官員表示，投資人的整戶擔保維持率低於130%，券商就會通知客戶追繳擔保品，投資人必須在接到通知日起兩天內補繳，如果沒有補繳，券商就可以按規定做斷頭，處分擔保品。

所以，以往在承平時期，維持率只要低於140%，但還在130%以上時，券商就會透過電子郵件、手機簡訊或推播通知等方式，提醒客戶注意，避免落到130%以下的追繳線，來不及反應。

但近來四貸同堂等信用擴張問題引發各界關注，有券商在金管會來電關切風控措施時，說明整戶維持率低於150%就採取行動，通知客戶要注意了。

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知情人士表示，在金管會電話關切下，也產生擴散效應，愈來愈多券商紛紛拉高預警線。

一家大型券商主管表示，基於客戶服務考量，現在整戶擔保維持率低於150%，就會提早向客戶發出通知，提醒客戶留意掌握帳戶狀況與資金需求，讓客戶有更充分時間因應。

還有大型券商採取更嚴謹的風控作法，一家大型券商高層表示，「以前低於140%，我們會通知客戶，現在低於155%就會提醒客戶注意了」。

知情人士表示，投資人帳戶裡可能有多支股票，整戶擔保維持率是看整個帳戶，不會只看單一個股，雖然有一支股票大跌，但其他持股只要有足夠的價值，整戶擔保維持率未必會跛破追繳線，如果有多檔同步下跌，才可能面臨斷頭壓力，主管機關是以整戶擔保維持率，來觀察投資人的整體槓桿風險。

假設投資人帳戶裡有五支股票，當整戶維持率低於150%，券商就會提醒投資人注意，手上現金部位夠不夠，要不要考慮賣股停損，讓整戶維持率不要再繼續往下降，以免萬一跌破130%時，來不及補繳。



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