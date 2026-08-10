瑞士百達：持續看多科技、工業、公用事業及金融股

瑞士百達資產管理指出，對AI前景仍維持樂觀，因此在產業配置上，仍維持加碼科技股。另外，工業與公用事業明顯受惠於AI相關投資，金融股則受惠於利率將在高檔維持更久。

百達表示，儘管部分AI投資人質疑獲利預估能否能追上高漲的期待，但企業仍不斷交出令人驚喜的獲利上修，進一步鞏固科技股的估值溢價。而且，最近的資金輪動主要發生在科技產業內部，而非資金全面撤出，這強化了百達對科技產業「樂觀看待但嚴選標的」的立場。

百達同時對工業與公用事業維持加碼，因為這兩個產業愈來愈明顯受惠於AI相關投資。工業股持續受益於基礎設施支出，公用事業則受惠於資料中心與AI應用的用電需求增加。在整體偏向承擔風險的投資組合中，公用事業也能提供相對穩定的獲利來源。

金融股也是百達看好標的。利率將在高檔維持更久，這樣的環境有望支撐銀行的淨利息收入。經濟成長穩健，企業資產負債表健康，則有助於控制信用損失。

相較之下，百達減碼消費相關產業，因此這些產業的表現主要依賴家庭支出。相較於以企業投資為主的成長動能而言，消費股的獲利成長顯得較不具吸引力。