台股開高走高大漲近千點 法人：升息預期降溫 有利向上彈升

在上市櫃企業獲利創高帶動下，2026年現金股利發放規模可望刷新歷史紀錄，總額預計突破2.5兆元再創新高，不論是高殖利率個股或高股息ETF，大筆股息資金將於除權息旺季陸續回到投資人手中。凱基證券觀察，隨著高齡化趨勢及退休理財需求提升，愈來愈多投資人已不再將股利視為一次性的現金收入，而是納入長期資產配置的一環，透過股利再投資持續累積部位，打造退休現金流與第二桶金。

2026-08-10 11:16