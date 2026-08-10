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台股開高走高大漲近千點 法人：升息預期降溫 有利向上彈升
美股四大指數上周五全數收紅，且以費城半導體指數上漲2.5%最高，激勵台股10日開高走高，盤中最高上漲993點至45,219點，收復季線關卡且站上45,000點大關。台積電（2330）盤中最高上漲40元至2,410元。
法人指出，市場對美國Fed升息預期心理降低，美股四大指數反彈，有利台股在季線附近整理數日後，震盪向上彈升。
法人指出，美國7月非農就業人數意外減少，降低市場對Fed升息的預期，美股四大指數反彈，其中費半指數上揚2.5%，有利台股今日彈升；台股最近兩個交易日都在季線附近量縮整理，大盤今日重新站回季線之上；台股目前短期均線、季線、日指標等都持續上揚，大盤今日將震盪走升；本周觀察重點︰美國CPI與PPI、中國CPI與PPI、應材等美股財報、鴻海（2317）與廣達（2382）等台股法說會等。
操作策略上，台股震盪走升，短打產業前景佳、營收創高、法人加碼股；賣出財報數據不佳、線型弱勢、法人減碼股。做多留意AI相關、半導體相關及營收創高股。短線避開弱勢的造紙紙漿、水泥股。
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