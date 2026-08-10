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友達、群創都亮燈了還可以買？ 分析師看好五大族群都有戲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股10日開高走高，一度拉升至45,219.4點，大漲993.49點。聯合報系資料照
台股10日開高走高，一度拉升至45,219.4點，大漲993.49點。聯合報系資料照

台股10日開高走高，一度拉升至45,219.4點，大漲993.49點，先前跌深的族群也強彈，面板雙虎友達（2409）、群創（3481），CPO的聯鈞（3450），CCL的聯茂（6213）等同步亮燈漲停，證券分析師強調，3大利多加持台股強漲，跌深股、題材股走現亮眼，看好包括記憶體、ABF、台積電設備股、還有CPO、CCL等族群是可以布局的標的。

美股上周五全面收紅，標普500創歷史新高，費半指數大漲2.56%，台股ADR同步偏多，台積電ADR上漲0.44%，受美股強勢及非農就業降溫激勵，台股10日以44,540.71點開出，上漲314.8點，站上5日線及季線。

台股大盤指數開高走高，由權王台積電（2330）領軍上攻，五大權值股聯袂走強，南亞科（2408）、台光電（2383）、光寶科（2301）等接力助攻，股后川湖（2059）亮燈漲停，積極轉型的面板股友達、群創也雙雙亮燈漲停，大盤指數一度衝達45,219.4點。

證券分析師張陳浩表示，推升今日大盤上漲的利多有三個，首先是市場對FED升息的可能機率降溫，且不排除有降息的可能；其次則是美伊戰事和緩；第三個利多則是去槓桿逐漸展現成效，尤其是韓股的去槓桿效應。

張陳浩認為，在3利多加持下推升指數上衝，在看好可以布局的族群上則是包含具基本面的題材股、跌深股等，首先值得留意的是記憶體，包括南亞科、華邦電（2344）、鈺創（5351）等。

張陳浩更點名看好CPO族群，經過修正，幾乎是跌回起漲原點，預期CPO股明年效益將明顯出現，EPS將有爆發的成長，包括聯鈞、華星光（4979）、波若威（3163），還有積極轉型的友達、群創都值得關注。

張陳浩說， ABF是PCB族群中能見度最高的族群， 欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）值得留意；CCL也是具有能見度的PCB族群，加上回檔跌深，聯茂、台光電、台燿（6274）可以關注；當然台積電設備股也是看好的標的，可關注萬潤（6187）、弘塑（3131）、辛耘（3583）、中砂（1560）等。

張陳浩表示，被動元件及晶圓代工成熟製程的世界（5347）及聯電（2303）等，已率先打出第2支腳，也值得留意；還有就是伺服器股包括緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669）等也是可關注的個股。

群創 友達

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