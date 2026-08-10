上市櫃公司發放2.5兆元股利創新高 凱基證：錢往這裡去

在上市櫃企業獲利創高帶動下，2026年現金股利發放規模可望刷新歷史紀錄，總額預計突破2.5兆元再創新高，不論是高殖利率個股或高股息ETF，大筆股息資金將於除權息旺季陸續回到投資人手中。凱基證券觀察，隨著高齡化趨勢及退休理財需求提升，愈來愈多投資人已不再將股利視為一次性的現金收入，而是納入長期資產配置的一環，透過股利再投資持續累積部位，打造退休現金流與第二桶金。

股利入帳後，投資人最愛把錢投向哪裡？根據凱基證券股利再投資排行榜統計元大台灣50ETF（0050）幾乎橫掃所有年齡層，尤其Z世代投入占比高達29%，展現年輕族群「先存市值、再談收益」的理財觀念；相較之下，51歲以上族群則偏好0056、00878與00919等高股息ETF，反映穩定現金流需求。另一方面，不論年齡層高低，009816凱基台灣TOP50（009816）與主動統一台股增長（00981A）皆成功擠進前十大排名，顯示兼具市值成長與主動選股策略的ETF已逐漸成為股利再投資的新寵，投資人也開始從「領股息」進一步邁向「讓股息繼續賺股息」的複利投資思維。

凱基證券表示，若每年領取10萬元現金股利，僅以現金方式累積，10年後可累積100萬元；若以年化報酬率5%計算，並將每年領取的10萬元股利持續投入，10年後資產價值約可達126萬元，較單純持有現金增加約26萬元，顯示股利再投資有助於提升資產累積效率，也讓股息成為創造下一筆報酬的起點。凱基證券指出，從掌握配息資訊、規劃股利運用、股利再投資到挑選下一檔投資標的，每個環節皆可能影響長期投資成果，因此已建置完整的「股利管理生態」，協助投資人更有效率放大股利收入。

凱基證券官網「股利專區」整合熱門高股息股票及ETF排行、主題精選、即將配發股利、股利試算、股利行事曆及股東會紀念品等資訊，投資人除可快速掌握市場配息資訊外，也能依獲利成長、EPS績優、高殖利率等不同投資主題篩選標的，並透過股利試算預估股息收入、提前規劃股利運用策略，讓股息不只是領取，更成為下一步投資布局的重要資金來源。

投資人可透過凱基證券「隨身e策略」APP的「我的股利查詢」功能，一次掌握歷年配息紀錄、即將配發股利及股利入帳資訊；若持續看好持股長期發展，可透過一鍵設定「股利再投資」功能，將配發股利自動投入原標的，讓股息持續累積持股、發揮複利效果，落實長期紀律投資。

除了完整的股利管理工具之外，凱基證券也同步推出多項投資優惠，提供投資人從開戶、交易到資產累積的一站式投資服務。新戶完成開戶即可獲得「500元7-ELEVEN電子禮券」，並享最高8,400元手續費抵用金；此外，「夢想金啟航」活動則提供交易回饋，符合活動條件可累積抽獎機會，最大獎可獲得「星宇航空日本雙人商務艙來回機票」，另有登機箱及百貨即享券等多項好禮，讓投資人在投資之餘，也能享有多元福利。