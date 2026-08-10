MSCI+業績暴增 南亞科與華邦電居成交值前兩大

MSCI季度調整將揭露，南亞科（2408）及華邦電（2344）有機會入列成分股，加以7月營收暴增及上半年獲利佳，激勵買盤搶進兩檔股票，10日10點前即亮燈漲停，兩檔成交值也分居大盤前一、二名。

統一投顧指出，南亞科市值排名為13名、華邦電市值排名跳升至33名，有利被納入MSCI成分股。大摩估南亞科目標價580元、大和則估650元。

南亞科7月營收438.7億元，月增49.3%，年增719.6%，以達到凱基投顧預估其今年第3季營收目標35.4%，優於預期。元大投顧表示，南亞科已取代韓廠成為DDR4漲價主導者，以第3季DDR4 8Gb合約價而言，目前呈現南亞科(>$30)>華邦電($25-28)>韓廠的價格結構。另一方面，大型 LTA 客戶將於第3季陸續換約，亦將進一步推升混合平均售價（Blended ASP）。

華南投顧分析，預期第3季DRAM漲幅仍有50%，漲勢將延續至2027年；利基型DRAM預期今年第3季、第4季及2027年第1季平均ASP將分別季增50%、15%及7%；SLC缺貨情形加劇，預期今年第3季、第4季及2027年第1季平均ASP將分別季增70%、60%及30%；Nor Flash方面，NOR供應商持續減少，今年第3季、第4季及2027年第1季平均ASP將分別季增10%、10%及10%帳價有望維持五至六季。

華南投顧持續看好華邦電獲利能力，主要基於：(1)根據近期對DRAM供應鏈調查，預期第3季呈現季增50%；(2) 受NAND整體供給緊俏帶動，SLC NAND 價格漲勢正全面加速，預期 第3、4季價格將分別季增70%、 60%；(3) NOR 供給仍吃緊，預期價格將維持每季上漲10%的水準，將維持五至六個季度；(4)SK Hynix表示2027年缺口將進一步擴大，有助於2027年記憶體整體價格維持高檔。