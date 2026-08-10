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台股多頭反攻、早盤漲逾700點 挑戰45,000點大關

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股多頭重整旗鼓，45,000點大關再度近在眼前。聯合報系資料照
台股多頭重整旗鼓，45,000點大關再度近在眼前。聯合報系資料照

台股多頭重整旗鼓，45,000點大關再度近在眼前。受到美股上周五全面收紅、費城半導體指數勁揚2.56%激勵，台股今（10）日開高走高，加權指數早盤大漲逾700點、攻上44,900點，距離45,000點整數關卡僅一步之遙。

權值股成為今天推升指數主力，權王台積電早盤上漲25元、來到2,395元，重新逼近2,400元大關；台達電漲幅一度超過6%，日月光投控也勁揚逾4%，大型電子權值股同步回神，帶動市場人氣快速回溫。

台股近期波動劇烈，上周一度因市場去槓桿及外資賣壓出現急跌，但隨著美股科技股重新走強，資金再度回流大型權值股。尤其費半上周五上漲308.09點、收12,356.79點，漲幅2.56%，成為今天台股反攻的重要推力。

市場人士指出，台股短線第一道關卡重新回到45,000點，若台積電能進一步站穩2,400元，加上成交量能同步放大，指數就有機會再次上攻，反之，在近期大盤劇烈震盪後，45,000點附近也可能面臨前波套牢及短線獲利了結賣壓，多空攻防仍將相當激烈。

台股 日月光投控 費城半導體

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