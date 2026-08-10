台股開高重返季線！台積電領軍一度飆625點 股后川湖再度漲停

美股上周五全面收紅，台股ADR同步偏多，帶動台指期夜盤勁揚736點。受美股強勢及非農就業降溫激勵，台股10日開盤上漲314.8點、報44,540.71點，隨後在台積電（2330）領軍、五大權值股聯袂走強，以及南亞科（2408）、台光電（2383）、光寶科（2301）等電子要角接力助攻下，漲點一度擴大至625.37點、觸及44,851.28點，重新站上季線；股后川湖（2059）再度跳空漲停，友達（2409）、群創（3481）及群益臺灣加權正2（00685L）交投熱絡。

美股上周五全面收紅，標普500創歷史新高，費半指數大漲2.56%，台股ADR同步偏多，台積電ADR上漲0.44%，帶動台指期夜盤勁揚736點、收45,033點。美國7月非農就業意外減少2.3萬人，市場對聯準會9月升息疑慮降溫，科技股買盤明顯回籠。累計上周，道瓊、標普500及那指分別上漲近3%、3.6%及5.2%，費半更飆8.87%，寫下4月以來最強單周表現。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高20元、報2,390元，聯發科（2454）開3,920元、台達電（2308）開1,695元、鴻海（2317）開262.5元、日月光投控（3711）開602元。

類股方面，玻陶、電子零組件、電器電纜、綠能環保、光電等漲幅居前，油電燃氣、居家生活、營建等相對疲弱。

回顧台股7日表現，集中市場指數下跌170.79點、收44,225.91點，成交值8,207.46億元。三大法人賣超428.86億元，包括外資賣超407.16億元、投信賣超12.02億元、自營商賣超9.68億元。

累計上周，集中市場指數上漲1,106.16點、漲幅2.57%，周線由黑翻紅。三大法人買超507.46億元，包括外資買超266.90億元、投信買超699.63億元、自營商賣超459.06億元。

法人指出，AI資本支出持續擴大，加上科技大廠財報與法說可望釋出正向展望，基本面仍有支撐；惟融資增加及地緣政治變數仍在，短線預期高檔震盪、緩步墊高，操作宜逢低布局、反彈汰弱留強，聚焦中大型AI權值股。