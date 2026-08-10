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台股上週漲1106點 投顧：留意美國利率走勢

中央社／ 台北10日電

台股上週反彈上漲1106.16點，7日集中市場指數以44225.91點作收。法人看台股上週反彈衝過季線，中間或有震盪，但守穩44000點關卡，7月去高槓桿所引發的恐慌殺盤已過去，不過美國通膨壓力難解，短線仍得提防升息衝擊。

美國上週五公布7月非農就業人數意外減少，市場對於聯準會（Fed）升息的預期降低，激勵美股上揚。7日道瓊工業指數上漲151.83點或0.28%，收在54036.93點，標普500指數上漲47.68點或0.62%，收7757.64點。

那斯達克指數上漲342.27點或1.30%，收在26690.62點。費城半導體指數上漲308.096點或2.56%，收12356.789點。

個股方面，上週五SPACE X收盤大漲18.19美元或15.83%，收在133.11美元；熱門的DRAM族群下跌，其中SK海力士ADR跌5.62美元或3.92%，收在137.91美元，輝達（NVIDIA）上漲4.97美元或2.27%，收223.96美元，台積電ADR漲1.84美元或0.44%，收420.04美元。

永豐金投顧分析，台股上週反彈過季線，恐慌情緒明顯降溫，且與國際股市相比，台股展現韌性。惟美國通膨壓力始終揮之不去，升息是成長股本益比的大敵，市場關注升息風險。

永豐金投顧觀察，隨著第2季財報陸續公布，AI建設投資不變，AI概念股獲利持續上修。考量台股短期已由低檔反彈5000點，加上中東戰事、油價波動、美國利率政策等變數，台股整理後第4季有機會重新迎來上揚。

台股 利率

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