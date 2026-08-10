台股狂漲45% 金控投資收益第二季暴增9343億元

金控帳上投資收益第二季大翻身。金管會統計，六月底十四家金控未實現收益衝上九四○九億元，寫史上新高；單季暴增逾九千三百億元創天量，逾八成來自國內投資，台股成最大功臣，有助推升金控淨值，也為明年配息增添底氣。

展望下半年，金融圈認為，若台、美股市維持高檔，有助支撐金控淨值與資本水位，並為明年配息增添底氣；但第二季帳上收益增量逾八成來自國內投資，若台股轉弱，龐大未實現利益也可能快速回吐。

今年金控投資收益宛如坐雲霄飛車。首季受美伊戰事、全球股債震盪衝擊，未實現收益從去年底三○四○億元驟減至六十六點六七億元；第二季卻一口氣反攻至九四○九億元，改寫歷史新高。

分析第二季九三四三億元增量，最大功臣是台股。台股第二季單季狂漲百分之四十五點五，推升六月底金控國內投資未實現收益至一兆一七三五億元，首度突破兆元，單季增加七七六八億元、近兩倍，總額與增額同步創高。

海外投資也明顯「止血」。六月底未實現損失降至二三二六億元，單季賺進一五七五億元，收斂金額寫近兩年單季最大。

換言之，第二季九三四三億元帳上收益增量中，國內投資貢獻七七六八億元、占逾八成，凸顯這波金控帳上投資收益大進補，是由台股一肩挑。

前十大海外投資市場中，六個虧損市場的損失均收斂。其中美國由虧損二二二三億元縮至一三八八億元，單季改善八三五億元最多；日本、南韓及阿聯續呈獲利，香港則由虧轉盈。

此外，金管會也公布最新金控曝險統計。截至六月底十四家金控國內曝險五十三點一兆元、海外卅一點五兆元，合計八十四點六兆元、季增百分之三點八。其中海外曝險今年上半年暴增近一點七五兆元、寫同期最大量，近九成增量來自放款，顯示企業授信已成海外擴張最大推手。

至於前十大曝險國中，美國以十一點一六兆元穩居第一，占整體海外逾三分之一；大陸二點○二兆元居次，日本一點六五兆元排名第三。其後依序為澳洲、法國、英國、南韓、香港、加拿大及阿聯，排名與首季大致相當。