台股高檔震盪 高價股掀目標價上修潮

雖然台股在漲多後高檔震盪，但多頭指標的高價股仍迎來目標價上修潮，信驊、川湖、穎崴、創意、富世達、南電、景碩等，最近都獲得外資上調目標價。

股王信驊第2季營收與毛利率優於高盛證券預期。高盛預估信驊第3季營收季增率將擴大到22%，高於先前預估的14%，且將受惠於四大成長動能，包括代理式AI需求更強勁、ASIC部署加快、AST2700導入率上升、供應鏈瓶頸緩解等，因此將信驊目標價由20,000元上調至22,000元；大和資本則將信驊目標價從18,381元調高到19,800元。

股后川湖上周五（7日）強勢漲停一價到底，第2季財報與7月營收亮眼，多家外資大幅調高預估毛利率及目標價。其中，大和資本將目標價從5,888元急升到15,000元，調幅及價位都最高；瑞銀將目標價從8,950元大幅調高到14,000元，調幅也超過五成；摩根士丹利（大摩）則於上周重申10,000元目標價。

至於第三檔外資喊逾萬元的穎崴，最近獲高盛青睞，預期下半年營收可望比上半年強勁成長56%，優於原先預期的35%，因此將目標價從13,000元上調到14,800元。不過，穎崴第2季毛利率雖符合高盛預期，但仍低於市場法人共識，因此大摩及花旗都下修目標價。

ASIC大廠創意獲得大和資本肯定，不但將目標價從4,525元調高到5,125元，且投資評等也調高到「買進」，主要基於產能擴大及營業費用審慎，雖然專案會稀釋毛利率，但仍有利於營收成長。

富世達受惠伺服器需求強勁，大和資本將目標價從2,600元上調到2,615元；南電及景碩受惠缺貨題材，高盛看好南電毛利率有望成為ABF載板三雄之首，目標價從2,310元調高到2,500元，景碩目標價從1,120元調高到1,125元；花旗將南電目標價從1,550元上調到1,600元；大和資本將景碩目標價從588元上調到1,068元。