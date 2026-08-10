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內外利多齊聚 台股吹反攻號角 大盤波段上攻47.5K

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者許正宏／攝影
台股示意圖。 記者許正宏／攝影

美國上周五（7日）公布多項總經數據低於市場預期，聯準會升息壓力驟降，激勵美股四大指數收紅，台指期夜盤勁揚736點，伴隨台股本周進入超級財報周與7月業績全數出爐，法人普遍調高展望與全年獲利預估。內外利多齊聚，台股多頭再吹反攻號角，有利大盤波段上攻47.5K。

根據多家法人機構預估，上市櫃公司7月營收在AI需求強勁、消費電子進入傳統旺季、記憶體價格持續上漲，以及航空、旅遊、成衣、通路等內需產業進入暑假旺季帶動下，有機會再創新高。分析師陸續上修第3季與全年獲利展望，亮眼的基本面成為台股波段上攻最大推手。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠表示，就基本面來看，在台積電（2330）繳出優異的第2季財報、上修全年展望，且6月營收創新高後，市場預期散熱、組裝、伺服器等AI供應鏈7月營收亮麗可期。

法人圈目前普遍預估，上市櫃公司7月營收可望突破6兆元，創新高，第2季獲利有望達1.7兆至1.8兆元，創歷史新高，第3季獲利持續上攻、挑戰1.8兆元，續寫新猷。

已有內外資機構陸續上調今年台股企業獲利預估，預期可達6.8兆元、部分機構更是樂觀預期上看7兆元，繳出史上全年獲利最佳成績單。

台新投顧總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國表示，上市櫃公司單月營收、單季財報頻創新高帶動下，以元大台灣50（0050）囊括市值前50大個股來看，法人圈已上修第3季獲利至季增3.2%、今年獲利調高至5兆782億元，年增幅擴大至57.4%，明年也上調至6兆4,885億元，年增27.7%，顯示基本面將成為台股最有力靠山。

另外，美國上周五公布7月非農就業人口、失業率均不如預期，美國利率期貨市場對聯準會9月、12月升息預期下滑，若本周公布的7月CPI與核心CPI也如預期同步降溫，有助台股8月行情上看47,500點。

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