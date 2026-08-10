快訊

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

一詮將獲輝達擴大釋單 散熱新品送樣「超前部署」新商機

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
一詮董事長周萬順。記者籃珮禎／攝影
一詮董事長周萬順。記者籃珮禎／攝影

一詮（2486）散熱產品打入Google、亞馬遜等雲端大咖供應鏈，並超前部署送樣輝達下世代Feynman平台封裝層級散熱（Micro-channel Lid）產品，與散熱股王健策一別苗頭。供應鏈傳出，輝達有意將一詮培養成「小健策」，擴大釋單。

法人分析，輝達Feynman平台當中，Micro-channel Lid是重頭戲，原本業界預期由健策一手拿下，現在一詮也有望加入供應鏈，讓一詮身價水漲船高。

一詮向來不評論接單與客戶，董事長周萬順強調，隨著散熱出貨動能強勁與新產能陸續開出，營收可望呈現逐月、逐季遞增態勢，未來三年營運將一年比一年好。

供應鏈分析，AI晶片大尺寸化與Chiplet架構加劇翹曲問題，帶動補強框（Stiffener）與高階均熱片（Lid）價量齊揚。用料增加與客製化設計推升單價，加上降熱阻需求衍生鍍金門檻，一詮憑藉金屬加工與鍍金技術累積，將成規格升級的最大受惠者。

一詮散熱產品以Stiffener與均熱片為主，Stiffener占散熱營收約40%，主要供貨Google、亞馬遜與博通，超微專案預估明年放量。均熱片則以搭載輝達Grace CPU為主，未來Blackwell與Vera Rubin有望逐步導入，搭配微軟高階鍍金均熱片出貨，持續優化產品組合。

另外，隨著GPU單顆功耗向2,000W演進，傳統散熱面臨瓶頸。新架構透過微流道縮短熱傳路徑，搭配Micro-channel Lid集中管理流道，可降漏液風險並優化空間。一詮憑藉電鍍與加工實力搶先驗證，長線將挹注高附加價值營收改善獲利結構。

業界指出，隨著AI晶片功耗急升，散熱技術正由傳統系統層級，加速朝整合封裝與微流道的Micro-channel Lid架構演進。一詮憑藉精密金屬加工與電鍍優勢提前卡位，隨著輝達下一世代Feynman平台推進Micro-channel Lid導入，一詮可望成為關鍵受惠供應商，為長線營運添增強勁動能。

法人指出，隨著一詮產能與技術優勢持續發揮，後續若順利擴大散熱片訂單分額，將為公司營運帶來更大想像空間。

法人指出，一詮積極降低低毛利LED導線架比重，將台灣廠區轉作高階均熱片與Stiffener，預計今年散熱產能翻倍，明年再擴一倍。隨設備到位與稼動率拉升，目標今年散熱產值挑戰36億元，明年整體營收挑戰60億元。

輝達 Google

延伸閱讀

下波財富密碼鎖定「ABC」族群 可望續居盤面亮點

自動化展將登場！機器人概念股買盤先卡位 上銀、所羅門等法人青睞

宸曜財報／第2季EPS達3.03元 創上櫃以來單季新高

川湖專利護城河帶動 AI 伺服器訂單 上季毛利率衝87%

相關新聞

台積電7月營收再創新高 達4675.8億元 月增5.6%

台積電（2330）今（10）日公布2026年7月合併營收4675.8億8元，月增5.6%、年增44.7%；累計今年前七月合併營收為2兆8720.64億元，年增37.0%。

台股收漲702點、45K得而復失 台積電收高10元

台股10日收盤上漲702.85點，終場以44,928.76點作收，成交量8,473億元；台積電（2330）收盤價2,380元，上漲10元，漲幅0.42%。

友達、群創都亮燈了還可以買？ 分析師看好五大族群都有戲

台股10日開高走高，一度拉升至45,219.4點，大漲993.49點，先前跌深的族群也強彈，面板雙虎友達（2409）、群創（3481），CPO的聯鈞（3450），CCL的聯茂（6213）等同步亮燈漲停，證券分析師強調，3大利多加持台股強漲，跌深股、題材股走現亮眼，看好包括記憶體、ABF、台積電設備股、還有CPO、CCL等族群是可以布局的標的。

上市櫃公司發放2.5兆元股利創新高 凱基證：錢往這裡去

在上市櫃企業獲利創高帶動下，2026年現金股利發放規模可望刷新歷史紀錄，總額預計突破2.5兆元再創新高，不論是高殖利率個股或高股息ETF，大筆股息資金將於除權息旺季陸續回到投資人手中。凱基證券觀察，隨著高齡化趨勢及退休理財需求提升，愈來愈多投資人已不再將股利視為一次性的現金收入，而是納入長期資產配置的一環，透過股利再投資持續累積部位，打造退休現金流與第二桶金。

MSCI+業績暴增 南亞科與華邦電居成交值前兩大

MSCI季度調整將揭露，南亞科（2408）及華邦電（2344）有機會入列成分股，加以7月營收暴增及上半年獲利佳，激勵買盤搶進兩檔股票，10日10點前即亮燈漲停，兩檔成交值也分居大盤前一、二名。

台股多頭反攻、早盤漲逾700點 挑戰45,000點大關

台股多頭重整旗鼓，45,000點大關再度近在眼前。受到美股上周五全面收紅、費城半導體指數勁揚2.56%激勵，台股今（10）日開高走高，加權指數早盤大漲逾700點、攻上44,900點，距離45,000點整數關卡僅一步之遙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。