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就市論勢／台積鏈、光通訊 可短打

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

美股財報七巨頭股價震盪走高，市場焦點放在8月26日輝達財報與展望。AI基建資本支出上修，先進製程、先進封裝CoWoS到高頻寬記憶體（HBM）與高階伺服器鏈都持續成長，台廠訂單能見度高。獲利優異的科技龍頭股將提供大盤有力支撐。

此外，證交所與櫃買中心修正「公布注意暨處置有價證券作業要點」，今（10）日起實施，解決處置股關禁閉流動性枯竭等問題，對市場最主要影響是緩解無量跌停與流動性危機。

投資建議

美日聯手干預日圓後，新台幣止穩，新台幣升值將帶動外資回補。短線操作標的包括Vera Rubin平台供應鏈、台積電（2330）供應鏈、光通訊／CPO、記憶體模組、金融股。

光通訊 台積 財報 先進製程 台積電

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