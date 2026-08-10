中國信託證券 SN平台升級

中國信託證券持續推進專業交易服務數位化，自今年3月推出「SN線上交易平台」以來，專業投資人使用反應熱絡，上線短短四個月，線上交易占比已突破六成，顯示數位交易模式逐步獲得市場認同。

為進一步完善投資流程，中國信託證券再度升級，新增「帳務」及「庫存明細」查詢功能，將服務由線上下單延伸至交易後的帳務與部位管理，提升境外結構型商品服務效率與資訊透明度。

「SN（Structured Note）境外結構型商品」連結多項標的與條件，成交後的部位追蹤與帳務資訊，是專業投資人管理投資組合的重要環節。過去要掌握連結標的進場價、目標價格觸及價等資訊，多需透過營業員協助查詢；此次升級後，可直接於平台檢視庫存明細，並查詢含息損益、配息及歷史交易紀錄，讓產品現況與帳務資訊更清楚，提升投資人自主掌握部位的便利性。

此次有三大功能升級，包括一、庫存明細功能：連結標的的進場價、出場價、觸及價一目了然；二、帳務功能：整合含息損益、配息資訊及歷史交易紀錄，便利掌握帳務狀況；三、資格查詢：快速確認可承作的商品類型與幣別，提升交易前準備效率。交易前後資訊可一站掌握。

專業投資人可透過「中信亮點App」、「WEB網路下單」或「致富王」，隨時瀏覽境外結構型商品資訊、掌握部位狀況並進行交易。中國信託證券強調，此次功能升級不只是增加查詢項目，更將服務流程由「線上交易」推進至「交易前資格確認、交易執行、交易後帳務與部位管理」，降低對紙本與人工查詢的依賴。

面對專業投資人對即時資訊與自主交易需求提升，中國信託證券持續投入平台流程升級，以實際使用成果推進境外結構型商品數位化，讓專業投資人擺脫繁瑣流程，實現「投資× 生活」新體驗，專注於投資決策、布局美好人生。