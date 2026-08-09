上周台股漲2.5% 周線翻紅 法人：目前為觀望氣氛極濃的量縮洗盤結構

年輕學子投入股市熱潮不減，但在高槓桿與當沖交易的誘惑下，隱藏的風險同樣不容小覷。不少年輕投資人分享慘痛經驗，20歲的投資人白閔仲，說出他近期在股市單日大賠220萬元的親身經歷。他坦言，這次重創讓他深刻看清自身的「貪婪與自負」，如今決定將重心先轉回現實生活與本業，腳踏實地累積資源，同時繼續在市場中深耕學習。

2026-08-09 11:14