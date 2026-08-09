聽新聞
0:00 / 0:00
上周台股漲2.5% 周線翻紅 法人：目前為觀望氣氛極濃的量縮洗盤結構
加權指數上周五下跌170點，收在44,225點，成交量8,508億元。籌碼面部分，三大法人賣超428.8億元，其中外資現貨賣超407.1億元，期貨淨空單減少1,472口至87,911口；投信賣超12.0億元，自營商賣超9.6億元。上周上漲1,106點，漲幅2.5%，周線黑翻紅。
永豐期貨指出，7日盤面上，整體氛圍呈現個股修正的態勢。中小型股賣壓紛紛湧現，盤面族群缺乏集體攻擊動能。然而在極端分化的市場中，伺服器滑軌指標川湖（2059），6日登上萬金股之後，7日直奔漲停鎖死，收在11,110元，成為全場焦點；高價股與極少數具實質基本面護航的指標股成為資金避風港，台積電（2330）小漲5元作收，其餘中小型題材股則陷入高檔拉回的調整整理。
永豐期貨分析，整體來看，大盤7日在成交量縮的背景下，展現出觀望氣氛極濃的量縮洗盤結構。盤勢在經歷前波急攻後，市場資金轉趨謹慎，資金針對中小型股進行籌碼調節。在量能顯著收縮、市場等待新一波催化劑的過程中，資金大幅收斂至少數具題材的高價指標股。後續可持續關注成交量能否重回擴張軌道，以及買盤對中小型的承接力道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。