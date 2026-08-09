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台股反彈惟市場波動提升 法人：審慎評估投資機會

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股上周經歷連續反彈後，逐漸進入整理，法人分析，市場波動提高，雖然基本面沒變，但須審慎評估投資機會，本周區間預估44000點至46000點。聯合報系資料照
台股上周經歷連續反彈後，逐漸進入整理，法人分析，市場波動提高，雖然基本面沒變，但須審慎評估投資機會，本周區間預估44000點至46000點。聯合報系資料照

台股上周經歷連續反彈後，逐漸進入整理，加權股價指數一周上漲1106.16點，收在44225.91點。每日上市成交量恢復到1兆左右，市場人氣逐漸活絡。法人分析，市場波動提高，雖然基本面沒變，但須審慎評估投資機會。

永豐投顧表示，台股上周一口氣直接沖破季線，並且在隨後的震盪中站穩44000點，表現強勢，特別是與同樣以半導體領軍的南韓相比，台股更顯穩健。不過經過一番波折，雖然產業發展仍在AI建設的軌道上，股價可能將進入沉澱期。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）基金經理人林怡君指出，近期市場對AI變現能力的討論增加，市場波動亦有所升高，不過目前主要雲端服務供應商仍持續推動AI基礎建設投資，相關資本支出規劃並未出現明顯改變。同時，AI應用持續帶動成熟製程需求，產業對未來需求展望亦維持正向看法，反映半導體供應鏈後續發展仍值得持續關注，面對短期市場震盪，投資人宜回歸產業基本面，審慎評估相關投資機會。

永豐投顧認為，台股連續反彈，一舉衝過季線，過去7月因為高槓桿引起的恐慌殺盤已經過去，而比較台股與國際股市，可以看出台股韌性，投資人可逢震盪分批布局。不過，美國通膨壓力始終揮之不去，市場仍可能反覆關注美國升息風險，壓抑AI題材的漲勢，投資人不可過度追捧成長股。

然而，市場雖然質疑AI投資建設的成效，但是反而看到Alphabet與Amazon雙雙上修2026年資本支出預算，並預告2027年將再加碼投資，永豐投顧建議，未來應關注AI概念股的獲利上修，有獲利成績才是股價的保證。

綜合上述，再結合過去經驗，第4季股價有望迎來一波上揚，但目前時間仍有距離，而且中東戰事、油價波動、美國利率政策等都是變數，股價短期已經由低檔反彈5000點，建議逢低長線布局。本周區間預估44000點至46000點。

台股 法人 市場

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