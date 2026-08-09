少年股神慘賠220萬教訓 20歲年輕交易者告白：看清貪婪與自負

年輕學子投入股市熱潮不減，但在高槓桿與當沖交易的誘惑下，隱藏的風險同樣不容小覷。不少年輕投資人分享慘痛經驗，20歲的投資人白閔仲，說出他近期在股市單日大賠220萬元的親身經歷。他坦言，這次重創讓他深刻看清自身的「貪婪與自負」，如今決定將重心先轉回現實生活與本業，腳踏實地累積資源，同時繼續在市場中深耕學習。

談起入市的契機，白閔仲說，自己是在17歲讀高中時遭遇失戀，當時為了轉移注意力，加上心態上覺得當「少年股神」很帥氣，才正式踩進股市。起初他僅憑著自己多年存下的30萬元本金，後續全靠著波段操作與現股當沖慢慢滾大資金。

然而，市場從來不缺教訓。回憶起今年7月那一場慘烈的戰役，白閔仲說，當時大盤遭遇重挫，櫃買指數下跌5%、加權指數也跌了4%，而他當日操作的某檔個股僅微幅拉回1%，甚至一路回升至平盤附近。當時的他一心想拚櫃買尾盤反彈，沒想到隨後卻面臨一波劇烈下殺，原本很抗跌的個股也直接遭殃。「那時候完全情緒上頭了，看到股價一路下跌，我不是停損，而是不斷加碼。」結果單日已實現虧損高達220萬元。

面對這筆不小的虧損，白閔仲出乎意料地冷靜。收盤後把交割金額補齊後，他沒有怨天尤人，而是深刻反省自己的交易紀律。「該停損就是該停損，絕不該越跌越加碼。這筆錢是我自己操作失誤該承擔的，怪不得市場。」

「我很感謝市場給我的這次重擊！在我還站得起來的年紀給我教訓，讓我看清了自己的貪婪與自負。」白閔仲直言，當沖的技術門檻極高，但心態絕對永遠擺在第一位，絕不能讓情緒主導決策，嚴格控制虧損才是長久生存的不二法門。

經歷這次教訓後，白閔仲決定大幅調整生活步調。他選擇暫時拉長交易周期、不再死守分時圖，並把每天原本盯盤的4-5個小時，轉而投入閱讀與跨領域學習，將專注力回歸到能創造長遠價值的事物上。他感嘆地說：「人生如棋，落子無悔，但一手落錯的棋，遠遠還沒到終局。只要還活在這個市場上，未來就還有機會賺到更多屬於自己的財富。」

對同樣熱衷於開槓桿的學生族群，白閔仲也以過來人的身分送上忠告：「家中無浪子，財從何處來？」槓桿能開就開，因為這是獲取財富最快的路徑。但別忘了槓桿是雙面刃，快速獲取財富的同時，虧損也是同等倍數在放大。務必做好風險控管，絕對不能動用到自己的生活預備金，且槓桿部位絕不能超過總資產能承受清算極限的比重。只要控管好風險，即使遇到黑天鵝把部位全賠光，至少賠完依舊能好好過生活、能繼續在市場存活。

另一位21歲的「VT」是一名大學夜間部的學生，沒有任何家庭背景加持，初始本金為0元。他從18歲起便靠打工存積蓄，作為種子資金，進入台股市場，剛好搭上AI概念股紅利小賺一筆。去年10月，他帶著80萬元資金轉戰美股市場，主要透過閱讀書籍與網路資源自主學習，一步一步靠自己累積資產。

談及市場上常見的高槓桿操作，VT直言自己從不開槓桿。「正股都還沒做很好，怎麼敢開槓桿？」他分析，市場上因操作期貨、選擇權或融資爆倉而「畢業」的案例比比皆是，多數人因巨額虧損或無法補足維持率而被強制平倉（斷頭）。他認為能開槓桿且活下來的都是高手，而對一般交易者而言，風險控制才是能否留存於市場的關鍵。

然而，沒有開槓桿並不代表能避開所有風暴。回憶起最慘痛的經歷，VT表示是在今年7月美股閃迪（SandDisk）出現「頭肩頂」型態時，單月巨幅回吐37萬元，不僅將當年的獲利全部吃光，也對心態造成巨大打擊。他坦言當時因過往與該股「一起撐過」的情感連結，面對市場警訊一度選擇反駁與不相信，最終付出代價。

經歷該次教訓後，VT徹底反省並調整操作策略，將虧損視為市場上的常態課堂。如今他的年度已實現獲利已重新回到49萬元。儘管7月的大幅拉回讓許多「少年股神」逐漸消失在市場中，但他依然堅守基本面與技術面，保留部分看好的持股，並坦然向市場低頭：「報酬固然重要，但重點是我在這輪市場學到了什麼。」