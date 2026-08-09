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台指期夜盤突破45000點　本周聚焦鴻海法說會大立光除息

中央社／ 台北9日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股經過7月修正後反彈，上週上漲1106.16點，台指期夜盤隨美股反彈突破45000點。法人認為，本週除關注上市櫃公司上半年獲財報外，市場將聚焦在台積電營收、大立光除息，以及鴻海、華碩、和碩等法人說明會。

美國公布7月非農就業人數意外減少，遠低於分析師預期的穩定就業人數成長，美元明顯走貶，同時降低聯邦準備理事會（Fed）升息風險，美股道瓊工業指數終場上漲151.83點或0.28%，收在54036.93點；標準普爾500指數上漲47.68點或0.62%，收在7757.64點。以科技股為主的那斯達克指數上漲342.27點或1.3%，收在26690.62點；費城半導體指數上漲308.096點或2.56%，收在12356.789點。

台股上週五高低震盪逾880點，終場收在44225.91點，下跌170.79點，跌幅0.38%，失守季線約44278點位置。台指期夜盤8日隨美股反彈上漲736點或1.66%，收45033點；台積電ADR漲0.44%，有利週一台股開盤表現。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，上市櫃公司獲利可望再創新高，目前外資台指期空單約8萬9000多口，但投信、自營商合計多單約8萬9000多口，正好抵消；另外，台積電週一將公布7月營收可望創高，短線台股低點已過，不過現階段仍須留意日圓升值影響。

陳奕光指出，台灣景氣對策信號燈在2025年12月由黃紅燈轉紅燈，依歷史經驗來看，轉紅燈平均9個月後台股見波段高點，約2026年9月底；從另一角度看，台股在5月29日創1.91兆元新天量，歷史經驗為股市見天量後，3.8個月見天價，也正好是落在9月底10月初，台股短線低點大致已過。

鴻海 除息 夜盤 大立光 法說會 台積電

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