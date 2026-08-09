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自動化展將登場！機器人概念股買盤先卡位 上銀、所羅門等法人青睞

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台北國際自動化工業大展將於19日登場，隨著AI、人形機器人與智慧製造應用持續升溫，市場再度聚焦機器人供應鏈商機。機器人示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
台北國際自動化工業大展將於19日登場，隨著AI、人形機器人與智慧製造應用持續升溫，市場再度聚焦機器人供應鏈商機。機器人示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

台北國際自動化工業大展將於19日登場，隨著AI、人形機器人與智慧製造應用持續升溫，市場再度聚焦機器人供應鏈商機。台廠從減速機、控制器、感測元件到系統整合布局完整，吸引資金提前卡位，上銀（2049）、所羅門（2359）、樺漢（6414）等機器人概念股可望在展前暖機領跑。

根據國際機器人協會（IFR）分類，機器人主要分為工業型與服務型兩大類，其中服務型機器人又可細分為個人、家用及專業型，應用場景持續擴大。法人指出，現階段受惠物流配送及製造業自動化需求強勁，工業型機器人仍是投資主流，技術發展也較成熟。

全球人形機器人市場成長潛力備受看好，各外資券商對2035年出貨量預估介於658萬至1,300萬台，未來市場規模具高度成長性。其中，高盛證券預估2035年出貨量658萬台，相對保守，認為導入速度及終端接受度仍需時間。

麥格理預估約942萬台，主要考量技術演進與勞動力替代效益同步提升；花旗則看好應用快速擴展，在高齡化與服務業勞動力替代需求帶動下，預估出貨量可達1,300萬台。

隨台北國際自動化工業大展即將登場，機器人概念股開始吸引資金流入；近十日有三大法人買超，且上周股價走高的包括鴻海、和碩、華碩、上銀、盟立、富采、第一銅、研華、威強電、新普、原相、所羅門、時碩工業、佳世達、樺漢。

其中，上銀上周股價漲27%、富采漲23.6%、威強電漲21.1%，均超過二成，還有所羅門漲18.6%、樺漢漲17%、時碩工業漲14.9%、第一銅漲13.6%、研華漲12.6%，均大幅超越大盤同期的2.5%漲幅，表現強勁。

法人表示，上銀與Dexterity合作，由上銀提供完整八軸機械手臂，可應用於貨櫃裝卸、棧板堆疊及包裹分揀等非結構化作業場域。近期可望取得20至30台訂單，每台單價逾百萬元，預期將成為機器人產品線的新成長動能。

時碩第2季合併營收14.68億元，季增8.3%、年增17.2%，也創歷史單季新高。時碩成功切入AI伺服器液冷散熱供應鏈，7月起開始逐步放量，加上人形機器人與航太獲中國零組件大單，下半年營運看俏。

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