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下波財富密碼鎖定「ABC」族群 可望續居盤面亮點

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
美股、台股重量級公司陸續發布財報，市場聚焦AI伺服器族群出貨暢旺、BBU備援電源模組跟進受惠，以及光通訊大廠Lumentum、Coherent公布財報將帶動CPO概念股表現。AI伺服器示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
美股、台股重量級公司陸續發布財報，市場聚焦AI伺服器族群出貨暢旺、BBU備援電源模組跟進受惠，以及光通訊大廠Lumentum、Coherent公布財報將帶動CPO概念股表現。AI伺服器示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

美股、台股重量級公司陸續發布財報，市場聚焦AI伺服器族群出貨暢旺、BBU備援電源模組跟進受惠，以及光通訊大廠Lumentum、Coherent公布財報將帶動CPO概念股表現。法人看好AI伺服器、BBU、CPO等「ABC」族群各擁題材，可望續居盤面亮點。

微軟、谷歌、亞馬遜、Meta已相繼發布財報並發表展望，法人分析，美國雲端服務供應商持續上修今年資本支出，顯示全球AI基礎建設需求仍在快速擴張。觀察美股或台股重要科技業者展望，其資本支出持續成長，正反映算力需求持續供不應求。

Vera Rubin、AWS Trainium 3、Google TPU v8等高階製程平台即將進入量產階段，將帶動相關台廠供應鏈新一波成長動能。

台股的AI伺服器供應鏈，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）、川湖（2059）、台光電（2383）、台燿（6274）、欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）等。

而受惠AI伺服器高耗電與規格升級，帶動BBU需求，法人持續看好台達電、光寶科、AES-KY、順達、新盛力、加百裕等BBU概念股。

本周還將有光通訊大廠Lumentum、Coherent，以及Rocket Lab等公布財報。隨Lumentum即將公布財報，聯亞、光聖、波若威等CPO族群上周行情已搶先增溫，聯亞股價更連拉多根漲停。

法人分析，Lumentum為光通訊IDM大廠，主要提供光學元件如雷射、調變器等，也有系統產品如光收發模組；受惠CSP大舉投資AI算力，對光學連接需求增加，成為Lumentum主要成長動能。

稍早Lumentum也透露，雖積極擴增磷化銦（InP）產能，但仍供不應求，CPO業務則呈逐季成長。

法人認為，目前CPO處於初期階段，整體滲透率仍低，對相關廠商營收貢獻有限。但隨著CSP逐步導入，加上Lumentum財報公布題材，預料將推升聯亞、華星光、波若威、光聖、上詮、聯鈞、眾達-KY等CPO概念股表現。

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