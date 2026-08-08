外資圈最高價！大和喊川湖15,000元 三大外資力挺萬金股

AI伺服器需求持續爆發，帶動滑軌大廠川湖（2059）營運展望再獲外資全面上修。川湖7日股價跳空攻漲停，收11,110元、大漲1,010元。外資大和資本、瑞銀及摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告，不僅維持正向評等，且同步調升獲利預估，其中大和資本將目標價大幅上修至15,000元，暫居外資圈新高價，持續鞏固領先地位。

川湖第2季營收與毛利率表現優異。大和資本科技產業分析師鄭盛元表示，川湖繳出亮眼成績後，看好川湖持續鞏固伺服器滑軌市場的領導地位。

事實上，川湖自第2季起在通用型伺服器滑軌市場的市占率預估，由原先約60%上調至約80%，主要反映其在特定雲端服務供應商（CSP）客戶的滲透率提升。

此外，受惠新一代CPU平台導入及產品組合持續優化，同步將通用型伺服器滑軌平均銷售單價（ASP）由30至40美元上調至60至70美元，並據此將川湖2026年至2028年毛利率預估，由原先約70%大幅調升至85%至90%。

為反映第2季優於預期的營運表現，同步將川湖2026年至2027年每股稅後盈餘（EPS）預估大幅上調73%-149%。此外，考量未來四季獲利成長動能強勁，將評價基礎由30倍本益比調升至36倍，高於過去三年9至23倍的歷史區間，以反映更高的獲利成長軌跡，因此將目標價由5,888元上調至15,000元，調幅154.7%，重申「買進」評等。

瑞銀及大摩也重申川湖「買進」、「優於大盤」評等，第2季及7月營運表現亮眼，再次印證其強勁的成長動能與獲利能力，後市展望維持正向；瑞銀將2026年至2028年EPS預估分別上調66%、73%、75%，並將目標價由8,950元調升至14,000元，調幅56.4%。大摩則維持10,000元。

事實上，瑞銀先前持續強調，從Hopper HGX到Vera Rubin機架，滑軌單機價值可望提升逾一倍，隨著更多採用專用滑軌的客製化機架級系統陸續推出，未來成長空間可望進一步擴大。

儘管市場一度憂心競爭加劇，但觀察近幾個月優於預期的營運表現，來自雲端服務供應商（CSP）及企業客戶對前代與新一代產品的拉貨力道均優於預期，因此川湖技術領先優勢仍明顯，市場龍頭地位穩固。

產能布局方面，川湖預計於今年第3季擴充美國廠產能，第二座廠區則規劃於2027年下半年投產；同時，2026年上半年資本支出仍控制在營收約3%的水準。因此，將川湖2025至2028年營收年均複合成長率（CAGR）預估，由原先37%大幅上調至65%，後市可期。