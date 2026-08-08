聽新聞
0:00 / 0:00

外資圈最高價！大和喊川湖15,000元 三大外資力挺萬金股

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI伺服器需求持續爆發，帶動滑軌大廠川湖（2059）營運展望再獲外資全面上修。川湖7日股價跳空攻漲停，收11,110元、大漲1,010元。外資大和資本、瑞銀及摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告，不僅維持正向評等，且同步調升獲利預估，其中大和資本將目標價大幅上修至15,000元，暫居外資圈新高價，持續鞏固領先地位。

川湖第2季營收與毛利率表現優異。大和資本科技產業分析師鄭盛元表示，川湖繳出亮眼成績後，看好川湖持續鞏固伺服器滑軌市場的領導地位。

事實上，川湖自第2季起在通用型伺服器滑軌市場的市占率預估，由原先約60%上調至約80%，主要反映其在特定雲端服務供應商（CSP）客戶的滲透率提升。

此外，受惠新一代CPU平台導入及產品組合持續優化，同步將通用型伺服器滑軌平均銷售單價（ASP）由30至40美元上調至60至70美元，並據此將川湖2026年至2028年毛利率預估，由原先約70%大幅調升至85%至90%。

為反映第2季優於預期的營運表現，同步將川湖2026年至2027年每股稅後盈餘（EPS）預估大幅上調73%-149%。此外，考量未來四季獲利成長動能強勁，將評價基礎由30倍本益比調升至36倍，高於過去三年9至23倍的歷史區間，以反映更高的獲利成長軌跡，因此將目標價由5,888元上調至15,000元，調幅154.7%，重申「買進」評等。

瑞銀及大摩也重申川湖「買進」、「優於大盤」評等，第2季及7月營運表現亮眼，再次印證其強勁的成長動能與獲利能力，後市展望維持正向；瑞銀將2026年至2028年EPS預估分別上調66%、73%、75%，並將目標價由8,950元調升至14,000元，調幅56.4%。大摩則維持10,000元。

事實上，瑞銀先前持續強調，從Hopper HGX到Vera Rubin機架，滑軌單機價值可望提升逾一倍，隨著更多採用專用滑軌的客製化機架級系統陸續推出，未來成長空間可望進一步擴大。

儘管市場一度憂心競爭加劇，但觀察近幾個月優於預期的營運表現，來自雲端服務供應商（CSP）及企業客戶對前代與新一代產品的拉貨力道均優於預期，因此川湖技術領先優勢仍明顯，市場龍頭地位穩固。

產能布局方面，川湖預計於今年第3季擴充美國廠產能，第二座廠區則規劃於2027年下半年投產；同時，2026年上半年資本支出仍控制在營收約3%的水準。因此，將川湖2025至2028年營收年均複合成長率（CAGR）預估，由原先37%大幅上調至65%，後市可期。

川湖 外資 大摩

延伸閱讀

川湖獲利創新高 股價再攀新高價

川湖毛利率87.42%勝輝達！跳空漲停創天價 南俊國際同步亮燈

川湖直奔漲停 7月營收亮麗 外資提高目標價

川湖專利護城河帶動 AI 伺服器訂單 上季毛利率衝87%

相關新聞

下波財富密碼鎖定「ABC」族群 可望續居盤面亮點

美股、台股重量級公司陸續發布財報，市場聚焦AI伺服器族群出貨暢旺、BBU備援電源模組跟進受惠，以及光通訊大廠Lumentum、Coherent公布財報將帶動CPO概念股表現。法人看好AI伺服器、BBU、CPO等「ABC」族群各擁題材，可望續居盤面亮點。

自動化展將登場！機器人概念股買盤先卡位 上銀、所羅門等法人青睞

台北國際自動化工業大展將於19日登場，隨著AI、人形機器人與智慧製造應用持續升溫，市場再度聚焦機器人供應鏈商機。台廠從減速機、控制器、感測元件到系統整合布局完整，吸引資金提前卡位，上銀、所羅門、樺漢等機器人概念股可望在展前暖機領跑。

AI晶片載板需求大暴衝！法人看好四大台廠營運動能旺

隨著AI晶片需求持續放量，加上單顆AI晶片所需ABF載板面積不斷增加，AI應用對ABF載板的需求將快速攀升。法人預估，至2027年，AI晶片應用占整體ABF載板需求面積比重將達52%，較2025年的35%大幅提升，AI已成為推升ABF載板需求成長的主要動能。

外資圈最高價！大和喊川湖15,000元 三大外資力挺萬金股

AI伺服器需求持續爆發，帶動滑軌大廠川湖（2059）營運展望再獲外資全面上修。川湖7日股價跳空攻漲停，收11,110元、大漲1,010元。外資大和資本、瑞銀及摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告，不僅維持正向評等，且同步調升獲利預估，其中大和資本將目標價大幅上修至15,000元，暫居外資圈新高價，持續鞏固領先地位。

台股在季線上下震盪換手 法人認為中長期多頭格局未變

台股近日在季線上下震盪換手，法人認為，市場經歷快速修正後，下半年仍可望回歸長期成長趨勢。雖然短線受到市場去槓桿、高評價修正及利率政策不確定性影響，但AI產業鏈基本面維持強勁成長，中長線多頭架構並未改變。

一周飆股解密：AI供應鏈全面噴發 誰才是下一波主升段主角？

台股本周震盪劇烈，儘管7日終場收黑，但受惠前半周強勁攻勢，集中市場指數全周仍上漲1,106點、漲幅2.57%，周線由黑翻紅。觀察本周漲幅排行榜，聯友金屬-創（7610）以54.17%漲幅奪冠，中探針（6217）上漲48.65%居次，聯茂（6213）勁揚47.91%排名第三；鈺創（5351）、愛普*（6531）、晶豪科（3006）、大量（3167）、股后川湖（2059）、聯亞（3081）及吉祥全（2491）也同步躋身前十。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。